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Тула стала столицей танго
Фото и видео Дмитрия Колоскова.

Тула стала столицей танго

В эти выходные в городе пройдут 4 танцевальные встречи - милонги.

В Туле проходит уникальный танцевальный марафон, посвященный латиноамериканскому танцу, Sin Palabras.

В областную столицу съехались любители аргентинского танца со всей страны: из Твери, Воронежа, Орла, Калуги, Рязани, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и Смоленска.

Старт танго-марафону был дан в пятницу, 30 марта, в колонном зале Дворянского собрания. За два дня здесь прошли три танцевальные встречи - милонги - две вечерние и одна дневная. Особую атмосферу «золотого века» танго на паркете создавали диджеи из Аргентины, Москвы и Санкт-Петербурга.

Танцевальный марафон проходит в городе оружейников уже во второй раз. 

Сергей Губарев, руководитель клуба «Nuestro Tango»:

Сергей Губарев

- В прошлом году мы проводили танго-марафон своими силами, а в этом году наша общественная организация получила грант от администрации Тулы на проведение этого мероприятия. Танго - социальный танец, набирающий популярность среди туляков. Мы очень надеемся, что марафон легендарного латиноамериканского танца пройдет и в следующем году, и возможно, нам даже удастся провести большой фестиваль. 

Myslo пообщался с участниками уникального танго-марафона.

Надежда Игнашина

- Для меня танго уже стало частью жизни! Я в детстве занималась бальными танцами и по прошествии времени желание танцевать не угасло, я очень хотела научиться танцевать именно танго. На танцующие пары можно смотреть бесконечно! Людей, которые тоже любят танго, в нашей стране становится все больше, и прийти на милонгу можно практически в любом городе, когда уезжаешь в командировку или в отпуск. Это действительно очень здорово! Танго научил меня находить взаимопонимание с другими людьми. Во время занятий у меня появилось много новых друзей, а такие марафоны - это отличная возможность познакомиться и с единомышленниками из других городов. 

Владимир Череповский

- Танго для меня - это не просто танец, это особая атмосфера! Изначально танго стал для меня возможностью творчески выразить себя. Как-то я отдыхал в Италии, гулял по небольшому городу вечером и услышал знакомые ритмы. Оказалось, что на площади проходил некий танго-марафон: повсюду были расставлены свечи, люди танцевали. Не прошло и пары месяцев, как мне предложили прийти на пробное занятие. Я попробовал и меня затянуло! Это случилось 4 года назад, за это время среди поклонников этого танца у меня появилось немало друзей. А еще на танцполе я встретил свою вторую половину. Уже 2 года мы женаты и вместе наслаждаемся этим танцем.

Галина Старцева

- Я пришла на занятия из любопытства. 3 года назад меня пригласили на милонгу друзья семьи. Мне очень понравилось! Теперь я уже не представляю своей жизни без танго! По натуре я лидер, а этот танец научил меня отдавать инициативу мужчине. Даже в семье я стала более гибкой, научилась уступать мужу. Танго - это подъем внутренней энергии, прилив сил. И справляться с повседневными делами мне стало гораздо проще! Занятия танго стали для меня стимулом к дальнейшему творческому развитию: я даже начала ходить на занятия вокалом. 

Сегодня, 1 апреля, танго-нон-стоп проходит на паркете клуба Nuestro Tango на ул. Жуковского, 38 б. Завершающая милонга продлится до 22.00. 

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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:03 +3
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