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Тульские приставы настреляли на призовые места

Тульские приставы настреляли на призовые места

Судебные приставы заняли призовые места в Чемпионате по практической стрельбе из пистолета в модифицированном классе.

24 марта 2018 года на базе тира ДОСААФ состоялся областной Чемпионат по практической стрельбе из пистолета в модифицированном классе.

В соревнованиях, организованных Общероссийской спортивной общественной организацией «Федерация практической стрельбы России» по Тульской области, приняли участие спортсмены Федерации и представители правоохранительных органов Тулы и Тульской области.

Чемпионат включал в себя 5 упражнений, требующих развития различных стрелковых навыков.

По итогам соревнований 1 место в категории «Меткий стрелок» занял Павел Кульченко, заместитель начальника отдела специализированного дежурства УФССП России по Тульской области.

Также 1 место, но в категории «Начинающий стрелок», завоевал Иван Гришин, судебный пристав по ОУПДС отдела специализированного дежурства УФССП России по Тульской области.

2 место в категории «Начинающий стрелок» у Кирилла Евсеева, судебного пристава по ОУПДС отдела специализированного дежурства УФССП России по Тульской области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:45 +2
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