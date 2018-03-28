31 марта тульские стоматологи проведут День открытых дверей

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В этот день без записи все желающие смогут получить консультацию специалиста и пройти обследование на специальном оборудовании.

В субботу, 31 марта, с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники все желающие смогут без предварительной записи пройти профилактический осмотр, в том числе и исследование на онкологию тканей и органов полости рта, получить консультацию специалиста.

Акция пройдет по адресам:

Алексин, ул. Арматурная, д. 3а;

Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, д. 19/35.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.