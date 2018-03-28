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В Белевском районе сгорел дом
Фото из архива Myslo.

В Белевском районе сгорел дом

Пожар потушили за 4 минуты.

28 марта 2018 года в 5.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Иваново Белевского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарный расчет ПСЧ-45 и добровольная пожарная команда «Иваново».

По прибытии на место происшествия, в 5.23, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 5.27.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

мчс предупреждает

Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны!

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

сегодня, в 10:24 0
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