В Белевском районе сгорел дом
Пожар потушили за 4 минуты.
28 марта 2018 года в 5.17 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Иваново Белевского района.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарный расчет ПСЧ-45 и добровольная пожарная команда «Иваново».
По прибытии на место происшествия, в 5.23, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 5.27.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны!
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».