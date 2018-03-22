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Тульская гимнастка Дарья Елизарова завоевала медали на Всероссийских соревнованиях

Тульская гимнастка Дарья Елизарова завоевала медали на Всероссийских соревнованиях

Поздравляем спортсменку!

С 12 по 17 марта в Белгороде состоялись Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.

Спортсменки тульской СШОР «Спортивная гимнастика показали хорошие результаты. По программе мастеров спорта Дарья Елизарова заняла первое место в многоборье, в опорном прыжке и в вольных упражнениях, второе место — в упражнениях на брусьях. Александра Юдина стала четвертой в многоборье.

Также четвертое место в многоборье по программе кандидатов в мастера спорта заняла Мария Громова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:35 +3
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