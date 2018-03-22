В Тульской области внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Совещание по вопросу внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Тульской области состоялось 21 марта в Первомайском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Провела мероприятие заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.

Обсуждение проекта началось еще несколько лет назад – на совещании под председательством Президента РФ Владимира Путина было принято решение о необходимости внедрения единых стандартов ухода, правильных и грамотных финансовых моделей оказания помощи, единых подходов в медицинской и социальной сферах.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что в настоящее время ведомство разработало план мероприятий на 2018-2020 году по реализации пилотного проекта. Принято решение, что пилотными площадками в этом году станут учреждения здравоохранения и социального обслуживания Тулы, Богородицкого и Щекинского районов, среди них Первомайский дом-интернат.

«Этот проект важен для Тульской области. Все усилия будут направлены на то, чтобы его реализовать и тем самым показать, что каждый человек нужен и важен», – подчеркнула заместитель председателя регионального правительства Марина Левина.

«Важно, чтобы Тульская область с тем огромным потенциалом, который уже наработан, была именно тем регионом, который реализует этот проект. А мы как Фонд обязуемся сделать все, чтобы наш совместный проект был полезен не только Тульской области и Фонду, но и другим регионам», – подчеркнула директор Благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.