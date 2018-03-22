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В Тульской области внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В Тульской области внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Пилотными площадками станут учреждения здравоохранения и социального обслуживания Тулы, Богородицкого и Щекинского районов.

Совещание по вопросу внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Тульской области состоялось 21 марта в Первомайском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Провела мероприятие заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина.
 
Обсуждение проекта началось еще несколько лет назад – на совещании под председательством Президента РФ Владимира Путина было принято решение о необходимости внедрения единых стандартов ухода, правильных и грамотных финансовых моделей оказания помощи, единых подходов в медицинской и социальной сферах.
 
Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что в настоящее время ведомство разработало план мероприятий на 2018-2020 году по реализации пилотного проекта. Принято решение, что пилотными площадками в этом году станут учреждения здравоохранения и социального обслуживания Тулы, Богородицкого и Щекинского районов, среди них Первомайский дом-интернат. 
 
«Этот проект важен для Тульской области. Все усилия будут направлены на то, чтобы его реализовать и тем самым показать, что каждый человек нужен и важен», – подчеркнула заместитель председателя регионального правительства Марина Левина. 
 
 
«Важно, чтобы Тульская область с тем огромным потенциалом, который уже наработан, была именно тем регионом, который реализует этот проект. А мы как Фонд обязуемся сделать все, чтобы наш совместный проект был полезен не только Тульской области и Фонду, но и другим регионам», – подчеркнула директор Благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.
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Первомайский дом-инернат, Фото: 1
Первомайский дом-инернат, Фото: 2
Первомайский дом-инернат, Фото: 3
Первомайский дом-инернат, Фото: 4
Первомайский дом-инернат, Фото: 5
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Первомайский дом-инернат, Фото: 14
Первомайский дом-инернат, Фото: 15
Первомайский дом-инернат, Фото: 16
Первомайский дом-инернат, Фото: 17
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:42 +1
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