Тульские бойцы выступили на соревнованиях по смешанным единоборствам в Курске
Наши ребята показали хорошие результаты.
С 16 по 18 марта в Курске прошел ежегодный четвертый международный турнир по смешанным единоборствам «Высота 776», посвященный памяти 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ.
Тульскую область представили спортсмены Федерации смешанных единоборств «ОСЕ» под руководством помощника члена Совета Федерации Алексея Никитина. Команду возглавил главный тренер Илья Герасименко.
В турнире приняли участие 18 команд — 268 спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии.
Из-за травм в других турнирах несколько наших спортсменов не приехали.
Тульские бойцы показали хорошие результаты и в упорной борьбе заняли призовые места:
- 1 место — Станислав Борзенков,
- 2 место — Максим Молодцов,
- 3 место — Даниил Куприн и Павел Гусев.
Готовили спортсменов Павел Турбин и Илья Герасименко.
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