Тульские бойцы выступили на соревнованиях по смешанным единоборствам в Курске

С 16 по 18 марта в Курске прошел ежегодный четвертый международный турнир по смешанным единоборствам «Высота 776», посвященный памяти 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Тульскую область представили спортсмены Федерации смешанных единоборств «ОСЕ» под руководством помощника члена Совета Федерации Алексея Никитина. Команду возглавил главный тренер Илья Герасименко.

В турнире приняли участие 18 команд — 268 спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии.

Из-за травм в других турнирах несколько наших спортсменов не приехали.

Тульские бойцы показали хорошие результаты и в упорной борьбе заняли призовые места:

1 место — Станислав Борзенков,

2 место — Максим Молодцов,

3 место — Даниил Куприн и Павел Гусев.

Готовили спортсменов Павел Турбин и Илья Герасименко.