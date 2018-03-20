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Тульские бойцы выступили на соревнованиях по смешанным единоборствам в Курске

Тульские бойцы выступили на соревнованиях по смешанным единоборствам в Курске

Наши ребята показали хорошие результаты.

С 16 по 18 марта в Курске прошел ежегодный четвертый международный турнир по смешанным единоборствам «Высота 776», посвященный памяти 6-й роты 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Тульскую область представили спортсмены Федерации смешанных единоборств «ОСЕ» под руководством помощника члена Совета Федерации Алексея Никитина. Команду возглавил главный тренер Илья Герасименко.

В турнире приняли участие 18 команд — 268 спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии.

Из-за травм в других турнирах несколько наших спортсменов не приехали.

Тульские бойцы показали хорошие результаты и в упорной борьбе заняли призовые места:

  • 1 место — Станислав Борзенков,
  • 2 место — Максим Молодцов,
  • 3 место — Даниил Куприн и Павел Гусев.

Готовили спортсменов Павел Турбин и Илья Герасименко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:33 +1
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