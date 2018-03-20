В российских школах могут ввести уроки робототехники

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Председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева предложила ввести в российских школах уроки робототехники, сообщает RT. Сейчас такие занятия проходят в школах в качестве дополнительных уроков или кружков.

– Мы говорим о внедрении робототехники как отдельной дисциплины. Самое главное — научить детей мыслить подобными понятиями и объектами, ведь такое сознание закладывается с детства. Это как ранняя профориентация — поможет выявить школьников, которые наиболее склонны к такому виду деятельности, — пояснила Воропаева.

Уроки робототехники предлагают ввести со второго по четвёртый класс общеобразовательной школы.

По мнению авторов инициативы, это поможет школьникам в будущем выбрать профессию, связанную с цифровой экономикой.