На Тульском кластере «Октава» откроется уникальная научно-техническая библиотека

Библиотечный фонд будет включать более 5 000 российских и иностранных изданий по акустике, проектированию, робототехнике и нанотехнологиям.

Весной этого года в Туле на территории индустриального кластера «Октава» откроется не имеющая аналогов в России первая частная публичная научно-техническая библиотека.

В состав фонда войдут книги, альбомы, новые и оцифрованные российские и иностранные издания по промышленному дизайну и акустике, архитектуре, дизайну, прикладному искусству, урбанистке и теории общественных пространств.

В читальном зале будет установлено профессиональное программное обеспечение.

Здесь туляки смогут создавать свои проекты по архитектуре и техническому моделированию.

В проектной комнате библиотеки будут проходить небольшие лекции, встречи, образовательные и творческие курсы, мастер-классы и тренинги.

Для юных туляков на территории нового книжного собрания будет открыт специальный детский отдел и детская комната.

Уже сейчас в библиотеку завезли 2 000 книг, всего же их будет 5 000. В планах организаторов переиздание «золотого фонда» по акустике.

Накануне открытия Myslo встретился с руководителем новой библиотеки Ириной Рочевой.

Ирина Рочева

- Как появилась идея создания библиотеки?

- Любое творческое индустриальное современное пространство предполагает наличие пространства книжного. Будь то книжный магазин или библиотека. В силу того, что в Туле давно не открывалось новых библиотек, (и не только в Туле, реформирование библиотек сейчас можно видеть только в столице), городу нужна маленькая библиотека, которая будет полезна и сотрудникам завода и кластера, на чьей территории мы открываемся, и активным горожанам.

- Почему была выбрана именно техническая направленность?

- Это вытекает из идеологии кластера. Естественно, что это единая экосистема с легендарным тульским заводом «Октава», производителем микрофонной и телефонной техники и гарнитуры. И библиотека будет связана с техникой, акустикой, звуком, мейкерством.

- На какой запрос города отвечает библиотека?

- На потребность в профессиональной литературе по обозначенным тематикам. Востребована сейчас литература по проектированию и робототехнике. Она тоже будет представлена в фонде. Нанотехнологии — тема, на которую мы подбирали книги.

- Какого читателя вы ждете?

- Молодого, прогрессивного, умного. В Туле есть много небезразличных к теме людей. К нам приезжают и признанные специалисты. Надеюсь, что мы создадим на базе библиотеки совместные проекты. Владимир Шипилов — лектор British Higher School of Arts and Design и МГТУ им. Баумана, дизайн-директор ПАО «Октава» приехал работать в Тулу и мы рассчитываем, что в наших стенах лекции по промдизайну теперь будут доступны и тулякам. Для читателей мы будем проводить презентации книг. Среди первых намечена презентация книги издательства «Альпина Паблишер» «Изобретено в России».

- Как можно будет получить книгу?

- Библиотека кластера «Октава» будет работать как читальный зал. Важной особенностью будет то, что это место для занятий проектной деятельностью. В зале будут стоять 5 мощных компьютеров, оснащенных специализированным лицензионным программным обеспечением для программирования, дизайна, архитектуры.

- Какие еще условия будут созданы для читателей?

- Wi-Fi, детская комната, кафе рядом и все преимущества кластера. Какая крупная библиотека может этим похвастать? Время работы с 10.00 до 20.00. В том числе и в выходные дни. Для меня важный пример — библиотека музея Гараж. Она тоже построена по принципу читального зала. И я с ними много консультировалась при создании проекта в творческом индустриальном кластере. Библиотека всегда считалась центром культуры, а соседство с другими объектами кластера поможет привлечь туляков и гостей города в этот центр.

Творческий индустриальный кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова и реализуется при активной поддержке руководства Тульской области. Соглашение о создании кластера на территории завода «Октава» было подписано на ПМЭФ-2016, гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и заместителем председателя совета директоров ПАО Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» Михаилом Шелковым.

Помимо библиотеки, кластер будет включать: