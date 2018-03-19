Пассажирка «Лады» пострадала в ДТП на Красноармейском проспекте

На пересечении с улицей Фрунзе ВАЗ-2112 столкнулся с Kia Cerato.

Как сообщают очевидцы, на пересечении улицы Фрунзе и Красноармейского проспекта произошла авария с участием отечественной «двенадцатой» и Kia Cerato.

По предварительной информации, «Лада» двигалась по проспекту вниз, в сторону улицы Советской, а водитель иномарки, завершая на перекрёстке разворот, не пропустил её. В результате пострадала пассажирка «Лады» – у неё подозрение на черепно-мозговую травму.