Туляк стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

17 и 18 марта в Португалии прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран.

Туляк Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории свыше 100 кг. Уверено переиграв в предварительных встречах соперников из Португалии и Франции, Джамал не оставил в финале ни малейшего шанса канадскому спортсмену.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Джамала Гамзатханова с победой.

- В непростой борьбе талант, собранность и хорошая спортивная подготовка помогли вам завоевать золото на Кубке Европы. Жители области гордятся вашими достижениями, — подчеркнул глава региона.