Туляк стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории свыше 100 кг.
17 и 18 марта в Португалии прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран.
Туляк Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории свыше 100 кг. Уверено переиграв в предварительных встречах соперников из Португалии и Франции, Джамал не оставил в финале ни малейшего шанса канадскому спортсмену.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Джамала Гамзатханова с победой.
- В непростой борьбе талант, собранность и хорошая спортивная подготовка помогли вам завоевать золото на Кубке Европы. Жители области гордятся вашими достижениями, — подчеркнул глава региона.
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