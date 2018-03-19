новости
новости
Регистрация
Туляк стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Туляк стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории свыше 100 кг.

17 и 18 марта в Португалии прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран.

Туляк Джамал Гамзатханов выступал в весовой категории свыше 100 кг. Уверено переиграв в предварительных встречах соперников из Португалии и Франции, Джамал не оставил в финале ни малейшего шанса канадскому спортсмену.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Джамала Гамзатханова с победой.

- В непростой борьбе талант, собранность и хорошая спортивная подготовка помогли вам завоевать золото на Кубке Европы. Жители области гордятся вашими достижениями, — подчеркнул глава региона.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:53 +2
Другие статьи по темам
Люди
Джамал ГамзатхановАлексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
кубок Европы по дзюдоюниоры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе хозяин дома сгорел на пожаре вместе с гостем
В Заокском районе хозяин дома сгорел на пожаре вместе с гостем
В Тульской области пьяный рыбак провалился под лед
В Тульской области пьяный рыбак провалился под лед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.