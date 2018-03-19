новости
новости
Регистрация
В Тульской области пьяный рыбак провалился под лед

В Тульской области пьяный рыбак провалился под лед

Мужчина повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Замерзший и обессиливший рыбак уснул прямо на льду.

Днем 17 марта в алексинскую пожарную часть № 28 сообщили, что на реке Ока, ниже автодорожного моста, на льду лежит человек, не подающий признаков жизни.

Лед на водоеме в этом районе уже достаточно тонкий, поэтому подойти к пострадавшему люди сами не решились и позвонили спасателями. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

К месту происшествия было направлено патрульное судно «Хивус-10» с двумя сотрудниками ГИМС на борту — старшим госинспектором Дмитрием Бабкиным и водителем Александром Ивановым.

Спустя 20 минут человека обнаружили в районе местного карьера. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасателям удалось привести его в чувство. Выяснилось, что горе-рыбак провалился под лед и повредил себе ногу. Передвигаться самостоятельно он не мог и, обессилев, уснул прямо на льду.

Сотрудники МЧС погрузили незадачливого рыболова на судно и вызвали скорую помощь. Вскоре пострадавший был передан медикам и отправлен в районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:28 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пьяный рыбаксотрудники МЧСпровалился под лед

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
Туляк стал победителем Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
Тульские каратисты отлично выступили на соревнованиях в Москве
Тульские каратисты отлично выступили на соревнованиях в Москве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.