В Тульской области пьяный рыбак провалился под лед

Мужчина повредил ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Замерзший и обессиливший рыбак уснул прямо на льду.

Днем 17 марта в алексинскую пожарную часть № 28 сообщили, что на реке Ока, ниже автодорожного моста, на льду лежит человек, не подающий признаков жизни.

Лед на водоеме в этом районе уже достаточно тонкий, поэтому подойти к пострадавшему люди сами не решились и позвонили спасателями. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

К месту происшествия было направлено патрульное судно «Хивус-10» с двумя сотрудниками ГИМС на борту — старшим госинспектором Дмитрием Бабкиным и водителем Александром Ивановым.

Спустя 20 минут человека обнаружили в районе местного карьера. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спасателям удалось привести его в чувство. Выяснилось, что горе-рыбак провалился под лед и повредил себе ногу. Передвигаться самостоятельно он не мог и, обессилев, уснул прямо на льду.

Сотрудники МЧС погрузили незадачливого рыболова на судно и вызвали скорую помощь. Вскоре пострадавший был передан медикам и отправлен в районную больницу.