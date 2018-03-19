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В Заокском районе хозяин дома сгорел на пожаре вместе с гостем
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Заокском районе хозяин дома сгорел на пожаре вместе с гостем

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Вечером 18 марта в правоохранительные органы сообщили, что при тушении пожара в частном доме в деревне Дворяниново Заокского района обнаружены тела двух человек.

По данному факту Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, при пожаре погибли 54-летние хозяин дома и его гость. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.


В результате происшествия дом сгорел дотла.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 +1
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