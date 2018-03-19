Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Заокском районе хозяин дома сгорел на пожаре вместе с гостем
Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
Вечером 18 марта в правоохранительные органы сообщили, что при тушении пожара в частном доме в деревне Дворяниново Заокского района обнаружены тела двух человек.
По данному факту Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области организована доследственная проверка.
По предварительным данным, при пожаре погибли 54-летние хозяин дома и его гость. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.
В результате происшествия дом сгорел дотла.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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