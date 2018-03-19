В Заокском районе хозяин дома сгорел на пожаре вместе с гостем

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

Вечером 18 марта в правоохранительные органы сообщили, что при тушении пожара в частном доме в деревне Дворяниново Заокского района обнаружены тела двух человек.

По данному факту Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, при пожаре погибли 54-летние хозяин дома и его гость. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.



В результате происшествия дом сгорел дотла.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.