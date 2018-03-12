«Арсенал» в центре скандала. Что опять не так?

Неделю назад это был гол на исходе матча с «Ахматом», теперь — неправильное судейство в игре с «Амкаром».

Справедливости ради, обсуждают в основном работу Михаила Вилкова на этой игре. Но ошибался-то он — в кавычках или без, в пользу нашей команды. Некоторые эксперты вообще заявили, что все три ключевых решения судьи были ошибочными.

Высшей точкой этой дискуссии стал вердикт руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, публично объявившего, что арбитр допустил серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча, и будет наказан.

«Амкар», кстати, политеса не принял, заметив, что «за извинения очков не начисляют».

После такого приговора как-то страшно даже ввязываться в дискуссию. И все же. Попробуем со своей колокольни оценить все три резонансных судейских решения, и какое из них действительно «повлияло на исход».

Едва ли не главный момент — это, конечно, происшествие, приведшее к первому пенальти. Большинство критиков сошлись во мнении, что нарушение было, но до штрафной. Вот лучше бы отстаивали невинность до конца, ей-богу. Тут эпизод: либо штаны надеть, либо крестик снять. Если нарушения не было, тогда и правда вопросы к судье.

Дзюбу пытались сбить еще в сравнительно безопасной зоне, но как раз от этого нарушения он ушел, а упал после того, как через пару секунд его схватили за руку. Причем игрок, прихватывавший Дзюбу, если смотреть внимательнее повтор, сам уже стоит на линии штрафной, и смотрит сопернику в спину. А линия, как записано во всех правилах — это и есть территория штрафной площади. О чем спорить?

Разве что о тяжести нарушения? Ну да, наверное, игрок тульской команды мог устоять на ногах. Но он прочувствовал момент и среагировал на него как любой футболист, пытаясь извлечь для своей команды максимум. Но ведь работа нападающего еще и в том, чтобы провоцировать игроков обороны на нарушение, а защитников — не поддаваться на эти провокации.

Сколько таких пенальти было поставлено в ворота «Арсенала» в осенней части, когда в ответ мы только и слышали: не надо самим подставляться.

Защитник пермяков Михаил Симаков, если судить по его интервью, оказывается, понял, что не было пенальти по первоначальной реакции своего капитана Занева. Вот уж критерий, так критерий. Голкипер Хомич, который эпизод из своих ворот в деталях мог рассмотреть только в бинокль, тоже категорично объявляет: никакого пенальти не было и в помине. А вот Дзюба считает, что правила на нем нарушали уже в штрафной. И на чьей стороне правда? Почему оценкой состоявшейся ошибки судьи становится реакция игрока пострадавшей команды? А как он еще должен был ответить? Аплодисментами?

Наверное, прямая красная Огуде действительно выглядела натянуто. Тем более сложилось впечатление, что у игрока «Амкара» нога немного поехала на сложном газоне, и удар по сопернику он наносил неумышленно, по инерции. С другой давайте вспомним все, что окружает этот матч.

Морозец, холодно. Синтетика под ногами. Напоминать, сколько футболистов благодаря стылой погоде за последние туры вылетело из-за травм? За примерами далеко не надо ходить. В «Арсенале», например, это Боуручану в декабре, получивший тяжелое повреждение в не самом жестком столкновении. Маига неделю назад, а в дебюте игры с «Амкаром» еще и Григалава. Подобные истории могут рассказать почти во всех командах РФПЛ. Нас тут тренер «Ахмата» неделю назад призывал уважительнее относиться к игрокам соперника, с кем едят один хлеб. В чем тогда сильно провинился Вилков, когда в единоборстве с участием Огудо ему увиделась чрезмерная агрессивность?

Безусловно, этот эпизод оказал влияние на дальнейший ход событий. Но вот можно ли отнести его к результативным ошибкам? Ведь счет к тому моменту уже был 1:0, да еще без особых угроз воротам Левашова. Если бы на табло горели нули, и «Арсенал» забил после удаления, тогда, безусловно, ошибку Вилкова можно было бы признать катастрофической для номинальных хозяев. Но даже второй гол «Арсенал» забил после другого удаления — несколько комичного, когда защитник Белоруков махнул в своей штрафной рукой по мячу и получил повторную желтую. Оказывается, по мнению того же Симакова, и здесь Вилков неправ. Нужно было назначить только пенальти, но не удалять игрока. Это несоразмерное и двойное наказание. Позвольте. Так Белорукова сразу и не удаляли. За умышленную игру рукой положен горчичник, Вилков его и выписал. В чем вина арбитра, если у защитника «Амкара» одна желтая карточка уже имелась?

У каждого своя правда даже в очевидных ситуациях. Вот ведь тот же Симаков игру рукой в штрафной признает с оговоркой: «если быть до конца объективным». И опять же «если предыдущие два эпизода были спорными и явно не в нашу пользу, то тут вопросов, конечно, меньше».

Остаются вопросики, но их меньше. А между строк читается: судья все равно неправ, даже если он прав. Но только если быть до конца откровенным.

А если не быть, то нарушение в начале матча, после которого состоялся первый гол, произошло до штрафной. Вот цена многих наших послефутбольных дискуссий и мнений. Куда проще быть объективным не до конца, и видеть на поле лишь то, что выгодно.

А теперь подведем итоги. За что конкретно извинялся господин Будогосский перед «Амкаром»? И не извинялся примерно за такие же спорные карточки туром раньше перед «Зенитом»? За то, что игрок обороны команды Перми схватил нападающего соперника за руку в своей штрафной? А разве правилами это разрешается? За то, что Белоруков зачем-то пошел руками махать перед своими воротами? А он с волейболом эту игру не перепутал? За то, что футболист «Амкара» чересчур ретиво, с риском нанести травму, стал атаковать соперника? А если бы, учитывая непростые погодные условия, соперника тут же отправили в больницу, это тоже не тянуло бы на удаление?

При этом почему-то никто из футбольных руководителей не извинился перед обиженным «Амкаром» за то, что матч перенесли из родной Перми в Уфу, хотя уральская сторона экивоками пыталась донести, что к проведению игр чемпионата поле стадиона «Звезда» почти готово. Но в данном случае этому «почти» почему-то не поверили. Хотя, думается, телекартинка из Перми в итоге была бы не веселее той, что мы видели из Уфы. И некоторые оценки работы судьи потерпевших на пустом стадионе скорее всего так же были бы слышны в телеэфире и заставляли вздрагивать любителей чистоты родной речи.

И о сладком. Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов публично порассуждал на тему «расправы» над «Амкаром», о которой знала некая «сторона зла». Неделю назад после «расправы» над «Зенитом», в которой на стороне «добра» выступал «Амкар», тот же автор как-то не спешил писать о том, что на небе и в Москве у его команды не осталось защитников.

Вот интересно, представители Перми среагируют на пост, в котором далее следуют сплошь слова с недвусмысленными многоточиями? Ну хотя бы простым незатейливым сообщением: в небе над Пермью добро все равно победит анонимное зло. И мы хотя бы научимся выражать свои эмоции без запикиваний и звездочек в тексте. Оставаясь до конца объективными, разумеется.