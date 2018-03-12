В Дубенском районе мужчина случайно застрелил прохожего из пневматики

Как стало известно Myslo, 9 марта в деревне Морево Дубенского района 36-летний местный житель ради развлечения стрелял по забору из пневматики.

Не заметив случайного прохожего, он произвел выстрел и попал в голову своему 34-летнему односельчанину. Мужчина скончался.

Как сообщили Myslo в следственном комитете по Тульской области, стрельба велась из пневматического оружия, разрешения на него, как известно, не требуется. Следователи возбудили в отношении стрелка уголовное дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пока он в статусе подозреваемого.