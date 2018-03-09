Аналитика: Дзюба открыл счет мячей за «Арсенал»

Фото ПФК "Арсенал"

«Арсенал» одержал вторую победу на старте весенней части чемпионата России. Артем Дзюба открыл счет мячей за свою новую команду. Можно было бы лучше, да некуда.

Оборона редеет, но не сдается

Матч с «Амкаром» формально проходил на поле соперника, а на деле — в нейтральных условиях. Поле пермского стадиона «Звезда» признали непригодным для матчей чемпионата, и команда с Урала вынуждена была на время переехать в Башкирию. Хотя, как и в Перми, на стадионе в Уфе уложено искусственное поле, так что некоторое преимущество более привыкшие к подобным условиям номинальные хозяева все же имели.

Думается, что по этой причине в этой игре никак не могли принять участие ни Новосельцев, ни Маига. Первый получил травму еще не сборах, и, хоть и начал тренироваться в общей группе, вряд ли без острой необходимости тренеры стали бы рисковать здоровьем игрока.

Что касается Маиги, то о том, насколько серьезна его травма, пока вообще нет информации,

но в любом случае дополнять комплекс ощущений ивуарийца от российских реалий — от морозов до бегания по искусственной травке было бы чересчур.

Вот и Вадим Евсеев на послематчевой пресс-конференции признался, что его «Амкар» из-за погодных условий скорее поддерживал физическую форму, чем тренировался. Хорошего во всем этом, безусловно, мало. Но, как бы то ни было, мартовский футбол — это есть факт, с которым ничего нельзя поделать. Значит, надо как-то приспосабливаться.

Если в первый свой приход в премьер-лигу «Арсенал» пытался стать самой российской командой, теперь и перед ним выросла проблема легионеров. В стартовый состав вернулись Джорджевич и Сунзу, но это стоило места Альваресу, который начал матч на скамейке запасных.

Вдобавок ко всему на пятой минуте получил травму Григалава, вместо которого вышел Альварес.

Вот так получилось, что уже ко второму матчу после зимнего перерыва «Арсенал» имеет трех травмированных игроков защитной линии — Новосельцев, Маига, Григалава, и еще одного с прошедшей зимы — Боуручану. С уехавшим зимой в Бельгию вратарем Габуловым, так и вовсе сразу пять потерь в обороне, фактически полкоманды. При этом оба матча тульская команда провела организованно, и завершила на ноль в обороне.

В Уфе вновь надежным бастионом предстал Михаил Левашов. Особых проблем, правда, команда соперника ему не создала, но когда нужно, Михаил был надежен. Смело бросился в ноги в углу штрафной, когда возникла угроза выхода один на один, правильно выбрал место и отразил удар с близкого расстояния во втором тайме. Среагировал и на сильный удар из-за штрафного, после которого мяч попал в перекладину — лучшую подругу вратаря. Все же, думается, для полной уверенности Левашову не хватает пары эффектных спасений. Но до этого тульская оборона, которая редеет, но не сдается, дело не доводит.

Футбол в целом справедлив

Несмотря на заметную роль Дзюбы в нынешнем «Арсенале», проблемы его адаптации в новой команде пока остаются. Мячи до своего нападающего партнеры по команде доставляют не так часто. Тут, конечно, есть и объективные причины: Дзюбу соперник стережет с особым вниманием. Но, думается, если в командном маневре Дзюба и его нынешние партнеры станут больше понимать друг друга, атака тульской команды станет еще более грозной.

Конкретно в этой игре кпд Дзюбы получился на пять с плюсом. Очень вовремя он заработал пенальти — уже на 11-й минуте матча. Начинать игру с перевесом в один гол — очень большая фора. Да, ситуация была полярная. Можно было указывать на точку, можно на штрафной. Но, в конце концов, судья был ближе к эпизоду и упал Артем уже точно в зоне пенальти.

С одиннадцатиметровой отметки Дзюба не забил, но при этом оставался в игре. Сразу после удара он сделал шаг вперед, поэтому на добивании, когда Хомич справился с ударом, оказался ближе всех к мячу и спокойно отправил его в сетку. Это тоже показывает его шик как классного нападающего.

Дзюба стал участником нескольких атак своей команды, делая тот самый последний или предпоследний пас на гол. В одном случае это сработало — Ткачев после его передачи установил окончательный счет в матче. Плюс прекрасный момент во втором тайме, когда Артем переправлял мяч в ворота с самого пятачка, но вновь выше всяких похвал был Хомич, и мяч отразил.

Опять же вторая красная карточка игроку «Амкара» состоялась при непосредственном участии Артема. Все ведь началось с эпизода в центре поля, когда Дзюба и Белоруков слегка потолкались друг с другом, и получили за это по желтой карточке. Чувствовалось, что Белоруков после того эпизода еще оставался на взводе. Буквально в следующем единоборстве он блокировал нашего нападающего с риском тут же получить вторую желтую, но в этот раз судейский свисток промолчал. А потом нелепо и необъяснимо, видно, все так же, на эмоциях, сыграл в своей штрафной рукой, что привело к удалению и назначению пенальти.

Что же касается первого удаления с участием проведшего к тому моменту на поле всего-то три минуты Оланаре — тут, конечно, уж точно на усмотрение судьи. С телеэкрана не показалось, что нарушение настолько тянуло на прямую красную. С другой стороны точно такие же полукарточки, которые можно давать, можно не давать, летали совсем недавно в резонансной игре «Амкара» с «Зенитом». Тогда видение судьи было на стороне пермяков, сейчас — на стороне его соперников. Футбол в целом справедлив. А в частностях на то и жизнь, чтобы случались эпизоды, которые мы считаем несправедливыми.

Беда с пенальти

Конечно, при счете 2:0 можно играть спокойнее. «Арсенал» явно сбавил, игроки выглядели уже менее концентрированными, запоров несколько интересных атакующих действий. С «Амкаром», при счете 2:0 и преимуществе в два полевых игрока, такое вполне позволительно. Но рано или поздно в среднем справедливый футбол за подобную безалаберность накажет. Как это едва не произошло в контрольном матче с белорусским БАТЭ. Так что похожий звоночек уже прозвучал, и надо сделать из него выводы.

О двух незабитых в одной игре пенальти вообще промолчим. Тем более это проблема скорее даже не Божовича, а кармы Тулы. Хуже нас пенальти в Премьер-лиге исполняла только новосибирская «Сибирь», у которой была всего одна такая попытка, и она не увенчалась успехом. То есть стопроцентная нереализация. На счету «Арсенала» 11 заработанных пенальти в премьерке, и лишь трижды наша команда праздновала успех. Любопытно, что дважды с точки пенальти отличился Федерико Расич, осевший ныне в запасе, и Фелисио Форбс, игравший в этом матче за наших соперников.

Победа над «Амкаром» важна, впрочем, и тем, что матчи именно с этой командой складываются в последнее время у «Арсенала» очень непросто и драматично. В игре первого круга в Туле «Амкар» и вовсе победил. А прошлой весной, хоть это, кажется, и было совсем в другой жизни, едва не выбил «Арсенал» из премьер-лиги. Реализуй пермяки выход один на один с Габуловым перед самым финальным свистком, и «Арсенал» скорее всего не спасла бы даже легендарная победа над «Спартаком». Опять же всегда почетно сделать целых две пробоины в лодке, которая только что с честью вышла из боя в Санкт-Петербурге, не позволив сопернику провести ни одного разящего удара. Да и вообще перед этим туром по количеству пропущенных мячей «Амкар» шел в пятерке лучших команд российской премьер-лиги.

Вторая победа подряд вознесла «Арсенал» на шестое место, сразу вслед за российскими олигархами. И теперь очередной домашний матч тульской команды — в следующую субботу с «Ростовом», ожидается с еще большим интересом. Интрига, как писал старина Дюма, закручивается.