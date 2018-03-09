«Арсенал» обыграл «Амкар» со счетом 2:0

Фото ПФК "Арсенал"

Матч завершен, счет 2:0 в пользу "Арсенала"! Игра запомнится двумя пенальти в ворота "Амкара", которые "Арсенал" забить не сумел, но зато сумел забить два гола - отличились Дзюба и Ткачев. Поздравляем клуб и болельщиков с победой! Три очка - они сейчас очень нужны и важны!

90+3' И еще несколько попыток "Арсенала" поразить ворота "Амкара" и создать красивый финальный аккорд в этой игре. Но не удалось.

90+3' Ткачев - еще одна попытка забить, но мяч рикошетом уходит за лицевую.

90' Арбитр добавил три минуты к основному времени матча. Хотя понятно, что "Амкару" вряд ли удастся что-то серьезно изменить в этом поединке...

89' А теперь шанс оформить дубль упускает Дзюба! Классно Альварес вырезает с левого фланга на нашего нападающего, но тот в очередной раз разминает Хомича.

87' Замена у "Арсенала": Кангва уходит отдыхать, на поле появляется Игорь Шевченко.

87' Ткачёв мог оформлять дубль, но пробил выше цели.

82' Комбаров с правого фланга навесил на Дзюбу, а тот сбросил под удар Ткачеву. Сергей момент реализовал! УРАААА!

82' ГООООЛ! 2:0 в пользу "Арсенала"!



Фото из архива ПФК "Арсенал"

81' Кангва бьет пенальти - мимо! Хомич успевает на мяч.

80' Белоруков сыграл рукой в своей штрафной. Вторая желтая, удаление и пенальти в ворота "Амкара". 9 пермяков остаются на поле...

80' Второе удаление у "Амкара"!

80' Последняя замена у "Амкара": вместо Рязанцева в игру вступает Мельников.

78' Ткачев вроде серьезного повреждения не получил: вернулся в игру.

78' Замена у "Арсенала": Берхамов вместо Джорджевича!

77' Ткачев, прихрамывая, уходит за пределы поля.

76' Только что вышедший на замену Огуде получает прямую красную карточку за то, что наступил на ногу Ткачеву в борьбе. "Амкар" остается в меньшинстве...

76' Удаление у "Амкара"!

75' Дзюба по правому флангу бросил в прорыв Ткачева, тот прострелил в штрафную "Амкара". Мяч пролетел мимо защитников и Дзюбы и попал к набегавшему Кангве, который в касание попытался поразить ворота, но послал снаряд над перекладиной. Очень хороший момент у "Арсенала"!

74' Вторая замена у "Амкара": Саид поле покидает, вышел Фегор Огуде.

72' Занев размял нашего голкипера: забросил в штрафную, где Михаил легко и непринужденно поймал мяч в руки.

70' Шикарным дриблингом разгоняет нашу атаку Джорджевич. Следом пошёл пас на Дзюбу, но даже корнера не смог заработать Артём.

68' Белоруков и Дзюба получают по желтой карточке - потолкались ребята после неоднозначного эпизода в центре поля: Белоруков врезался в Артема, а тот отмахнулся ногой. Эмоции, эмоции)

65' Активно провел 10-минутку "Амкар": создал сразу несколько опасных моментов и в кульминации - попадание в перекладину. "Арсеналу" пора что-то менять, а то так недолго и хрупкое преимущество потерять...

65' Саид (aka Афаг Эзатолахи) слёту пробил метров с 25-ти. Наш вратарь на месте!

63' И еще один навал от пермяков! Второй этап атаки "Амкара": Оланаре метров с 20 пальнул по воротам Левашова и попал в перекладину.

62' Суматоха в штрафной "Арсенала"! Двое игроков пермяков с разницей в несколько секунд оказались на газоне, но ни в одной из ситуаций арбитр не углядел нарушений. Еле-еле наши вывели мяч подальше от ворот!

61' Первая замена у "Амкара"! Форбс уходит отдыхать, на поле появляется Дарко Бодул.

57' Арбитр признал "виновным" в этой ситуации нашего Кангву. Желтая карточка! На повторе видно, что вполне по делу.

57' Жесткое столкновение Кангвы и Сивакова. Оба на газоне, медики пытаются привести их в чувство.

55' Кангва слишком высоко поднял ногу и опасно сыграл. Арбитр назначил штрафной, который ни к чему не привел.

53' Форбс вылетел один на один с Левашовым, но тот вовремя вышел из ворот и предотвратил удар. Казалось, вот-вот забьет "Амкар", но наш голкипер начеку!

52' Джорджевич поборолся за мяч в верховой борьбе, но сфолил против Сивакова.

50' Альварес! Затяжная атака канониров могла очень интересно завершиться, но завершилась только сверх дальним выстрелом Альвареса. Наш испанец взял чуть выше цели!

47' Номинальные хозяева попробовали скопировать атаку «Арсенала», но Милькович забрался во вне игры.

47' Кангва навешивал с левого фланга в штрафную пермяков, и там открывался Джорджевич. Но ему не хватило считанных сантиметров, чтобы добраться до мяча.

45' В перерыве главные тренеры решили обойтись без замен.

45' Второй тайм! "Арсенал", вперед!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК "Арсенал":

Перерыв. Блиц-интервью с игроками:

Максим Беляев, защитник тульского "Арсенала":

- Всегда хорошо, когда ты забиваешь быстрый гол. Соперник вынужден идти атаковать и раскрываться, и на этом можно его поймать. В целом неплохо играем, но есть несколько невынужденных ошибок, которые надо исключить во втором тайме.

Брайан Идову, защитник пермского "Амкара":

- Конечно, не планировали так быстро пропускать, да и вообще не планировали пропускать. Пришлось по ходу игры перестраиваться на другую схему. Сейчас в перерыве будем менять схему, чтобы исправить ситуацию. Если начнем агрессивно и сильно, вполне можем забить быстрый гол во втором тайме. В первом не хватило реализации и последнего паса, а так были неплохие подходы.

45' Свисток на перерыв! Ничего не стал добавлять арбитр к основному времени первого тайма. Уходим на перерыв при счете 1:0 в пользу "Арсенала". Из ярких моментов - только пенальти в ворота "Амкара", гол Дзюбы (первый за "Арсенал") и травма Григалавы. Больше и сказать-то нечего особо.

42' Горбатенко бьет издалека: мимо.

39' Оланаре сбил Беляева. Нарушение правил, хоть амкаровец с этим и несогласен.

35' В центре поля держится мяч. Попробовал Лука убежать от Белорукова, но опытный защитник ювелирно выбрал позицию.

33' Еще один офсайд у туляков: на этот раз в положение вне игры забрался Дзюба. А жаль, что-то интересное они там с Джорджевичем придумывали.

29' В центре поля Оланаре грубо врезается в Альвареса, и тот оказывается на газоне.

26' Затяжная атака "Арсенала": в ней был и дальний удар Ткачева, заблокированный защитником, и отскок к Кангве, который попытался вывести на ударную позицию Джорджевича, и офсайд Луки.

23' Забыли наши защитники Мильковича на правом фланге. Полузащитник первым касанием принял мяч, но замешкался и не нанес удар, так что успели наши оборонительные редуты вернуться на свои позиции.

22' В ответной атаке Оланаре проверяет бдительность Левашова. Бдит наш голкипер, все окей!

21' Пятеро пермяков против одного Дзюбы в штрафной "Амкара" - буквально "задавили" Артема, но тот стойко держался до конца. Молодец, приятно смотреть!

19' Рязанцев прошёл по правому флангу, но классно против соперника сыграл Альварес. Более того, мяч достаётся тулякам. Левашов введёт снаряд в игру ударом от ворот!

16' "Амкар" смотрится очень опасно, после забитого гола пермяки явно обозлились и серьезно поджали туляков. Наши пока без мяча...

13' Опасно! С левого фланга атаки "Амкара" последовал навес от хорошо знакомого нам Брауна Форбса, на который откликнулся Оланаре, пробив головой от земли. Мяч каким-то чудом прошел над перекладиной ворот Левашова. Ухх.

11' Сам "пострадавший" Дзюба подошел к "точке". Первый удар вратарь отразил, но мяч на свою беду не зафиксировал. На добивании Артем был первым и на этот раз уже не промахнулся, отправив мяч по центру ворот! Есть первый гол Дзюбы за "Арсенал"! Поздравляем)

11' ГООООЛ!!!! ДЗЮБАААА! 1:0 в пользу "Арсенала"!



Фото из архива ПФК "Арсенал"

9' ПЕНАЛЬТИ в ворота "Амкара"! Дзюба входил с мячом в штрафную, обыгрывая по пути двух пермяков. Занев зацепил нашего нападающего за ногу. По мнению судьи, это произошло в пределах штрафной (на повторе видно, что нет). Но в итоге будет пенальти!

7' Дзюба с Джорджевичем, видимо, вспомнив совместную игру в "Зените", решили покомбинировать на подступах к штрафной "Амкара". Немного заигравшись, Лука попал в офсайд.

6' Дзюба отдал пас на Кангву, тот сместился с фланга ближе к центре и отважился на дальний удар в ближний угол ворот. Но вратарь "Амкара" уверенно зафиксировал мяч.

5' Вынужденная замена у "Арсенала". Вместо Григалавы матч продолжит Виктор Альварес.

5' Григалава все. Покидает поле, опираясь на плечи работников клуба... Травма, но насколько серьезная?..

4' А вот и первая тульская атака! Чаушич отдал мяч на Дзюбу, тот обошел защиту пермяков и вырвался в свободную аону на правом фланге. Только собирался навесить в штрафную, но тут защитник "Амкара" умудрился выбить мяч за лицевую. Наш угловой ни к чему не привел.

3' Григалава, похоже, получил повреждение. Сняв защитную маску, похромал к тренерам и медикам. Ждем их решения.

2' И тут же еще одна атака "Амкара"! Форбс опасно врывался в штрафную с правого фланга, оттеснив Григалаву. К счастью, защитники подстраховали, будет угловой.

1' Пермяки начали бодрячком, с дерзкой атаки. Закончилась она свистком судьи: Григалава оказался на газоне после жесткого столкновения с Мильковичем.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Человек 20-25 поддерживают сегодня "Арсенал" в Уфе. Молодцы! С толком используют длинные выходные.

0' Команды выходят на поле. Скоро начинаем!

0' Очень грустно выглядит пустой стадион "Нефтяник" в Уфе... Болельщиков единицы. Видимо, сегодня в трансляции будем слышать все комментарии игроков и главных тренеров.=) Это всегда забавно!

0' Миодраг Божович, блиц-интервью перед матчем:

- В Перми у соперника была бы большая поддержка. В Уфе такого давления трибун не будет сказываться. Я доволен тем, как «Арсенал» провёл игру против «Ахмата». В таблице большая плотность, и нам необходимо было набирать три очка в родных стенах. Увы, мы потеряли Маигу, у него повреждение, поэтому сегодня вынужденные изменения в стартовом составе.

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Антураж игры от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Формы команд на матч: пермяки в привычных красно-чёрных цветах, оружейники в белом.

0' В первом круге матч «Арсенала» с «Амкаром» завершился победой пермяков 1:0. Очень рассчитываем сегодня на реванш! «Амкар» сейчас не в лучшей форме, в зоне переходных матчей. «Арсенал», напротив, на мажорной ноте после домашней победы над «Ахматом», располагается на 7-й строчке турнирной таблицы. Но надо отметить, что ниже шестой строки плотность очень высокая, так что победа «Арсенала» может поднять команду на 6-ю позицию, а победа «Амкара» даст возможность клубу покинуть опасную зону. Пусть победит сильнейший, а мы будем от души болеть за любимый тульский клуб:

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Внеочередной выходной и футбол — отличное сочетание. Ровно в 14.00 в Уфе начнется матч между нашим «Арсеналом» и пермским «Амкаром». Почему в Уфе? Да потому что стадион в Перми оказался не готов к проведению игр. Весна в этом году приходить не спешит, футбол получается довольно экстремальным. Вспомнить только матчи прошлого тура — «Локо» со «Спартаком» и «Арсенал» с «Ахматом» играли в сильный снегопад… Сегодня «Амкар» и «Арсенал» в Уфе снегом не завалит, но будет морозно — примерно -8 градусов. Тоже не слишком приятно, но, как любят говорить тренеры и футболисты, непогода — это общий негативный фактор, команды находятся в равных условиях. Может, бегать будут быстрее, чтоб не мерзнуть!)