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Тульские волейболисты заняли второе место на первенстве ЦФО

Тульские волейболисты заняли второе место на первенстве ЦФО

Поздравляем ребят!

Завершилось первенство ЦФО по волейболу среди команд юношей 2002−2003 г. р. Соревнования прошли в Костроме. В турнире приняли участие семь команд: из Московской, Белгородской областей, а также из Иваново, Тамбова, Воронежа, Тулы и Костромы.

Участники были разделены на две группы. С туляками играли команды из Воронежа, Костромы и Тамбова. Тульские спортсмены вышли из подгруппы на втором месте. За выход в финал наши ребята соревновались с ивановскими спортсменами и победили со счетом 3:1.

В финале тульская команда СШ «Игровые виды спорта» встретилась с хозяевами турнира — волейболистами из Костромы. Нашим юношам не удалось взять реванш за поражение в подгруппе. Они уступили хозяевам со счетом 1:3 и заняли второе место.

Поздравляем нашу команду и тренера Ольгу Николаевну Бабкину с успешным выступлением в первенстве ЦФО!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:24 +5
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