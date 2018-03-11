11 марта в Туле снег убирают 86 единиц техники

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь на 11 марта в Туле осуществлялся вывоз снега с улиц Луначарского, Кауля, Оборонной, Советской, Октябрьской, проспекта Ленина и др.

Сегодня днем в Туле вывозят снег, чистят парковочные карманы, дороги и тротуары. В уборке задействовано 86 единиц техники и 140 специалистов АО «Спецавтохозяйство». Планируются работы по уборке снега с площади Ленина, улиц Пролетарской, Ложевой и др.