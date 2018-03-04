Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Челябинске

В Челябинске завершился финальный этап Кубка страны среди мужчин и женщин, а также финал юниорского Кубка Союза конькобежцев России. Среди мужчин туляк Данила Бобырь выиграл забег на 1000 метров, а в общем зачете соревнований на этой дистанции завоевал серебряный кубок.



Среди юниоров Илья Алексеев показал шестой результат на 500-метровке и стал четвертым в забеге на 1000 метров. В общем зачете Кубка Союза конькобежцев России наш спортсмен, тренируют которого Елена и Евгений Прусовы, одержал победу на дистанции 1000 метров и взял бронзовый трофей на дистанции 500 метров.