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Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Челябинске

Тульские конькобежцы завоевали полный комплект медалей в Челябинске

Поздравляем Данилу Бобыря и Илью Алексеева.

В Челябинске завершился финальный этап Кубка страны среди мужчин и женщин, а также финал юниорского Кубка Союза конькобежцев России. Среди мужчин туляк Данила Бобырь выиграл забег на 1000 метров, а в общем зачете соревнований на этой дистанции завоевал серебряный кубок. 

Среди юниоров Илья Алексеев показал шестой результат на 500-метровке и стал четвертым в забеге на 1000 метров. В общем зачете Кубка Союза конькобежцев России наш спортсмен, тренируют которого Елена и Евгений Прусовы, одержал победу на дистанции 1000 метров и взял бронзовый трофей на дистанции 500 метров.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 +7
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