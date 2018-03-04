5 марта в Туле на нескольких улицах не будет воды

Специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановые ремонтные работы на улицах Хворостухина и Бондаренко.

5 марта в Туле с 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Вильямса д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12-а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26-б ,42,

ул. Хворостухина д. 2, 2-б, 2-в, 3, 5, 7,

ул. Бондаренко д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 27,

ул. Кутузова д. 45-б

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на улицах Хворостухина и Бондаренко.