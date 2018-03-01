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Туляк стал бронзовым призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе

Туляк стал бронзовым призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе

Соревнования проходили в Воронеже.

Воспитанник тульской спортивной школы «Юность» Данила Бобров стал бронзовым призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе в Воронеже. Соревнования юношей 2004-2006 годов рождения были посвящены Дню защитника Отечества и памяти погибшего в Сирии Героя России Романа Филиппова.

Награды оспаривали более 200 спортсменов из различных регионов нашей страны.

Данила Бобров, подопечный тренера Сергея Бизина, занял третье место в категории до 75 килограммов. В этом же весе Сергей Павлов стал пятым.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:52 +5
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