Туляк стал бронзовым призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе

Воспитанник тульской спортивной школы «Юность» Данила Бобров стал бронзовым призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе в Воронеже. Соревнования юношей 2004-2006 годов рождения были посвящены Дню защитника Отечества и памяти погибшего в Сирии Героя России Романа Филиппова.

Награды оспаривали более 200 спортсменов из различных регионов нашей страны.

Данила Бобров, подопечный тренера Сергея Бизина, занял третье место в категории до 75 килограммов. В этом же весе Сергей Павлов стал пятым.