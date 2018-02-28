Аналитика: Что ждет «Арсенал» этой весной?

В воскресенье наша команда играет дома с «Ахматом» из Грозного. А пока подведем некоторые итоги прошедших сборов и оценим перспективы туляков на оставшийся отрезок турнира Премьер-лиги.

Сборы

Суммарные итоги примерно равные. Сыграли 10 матчей. В трех победили, три свели вничью и четыре проиграли. Забили и пропустили также примерно одинаково – 14 в плюс, 15 в минус. При этом в заключительный день сборов условно второй состав проиграл «Окжетпесу» из Казахстана 1:2. Условно первый едва не упустил победу с белорусским БАТЭ – ведя 4:1, закончил в итоге 4:3.

Лучшим бомбардиром на сборах неожиданно стал Эванс Кангва, на счету которого 5 мячей. 4 – у Кантемира Берхамова, три из которых в январской игре с азербайджанской «Габалой».

Миодраг Божович итогами проведенных сборов остался доволен:

«Условия были шикарные, даже с погодой повезло. Что касается работы – посмотрим в чемпионате. План на сбор выполнен, ожидаем хорошего старта».

Дзюба и Новосельцев

Из двух громких новичков зимнего периода пока лучше идет адаптация у Артема Дзюбы. Иван Новосельцев, получивший микротравму, во вторник не вышел ни за условно второй, ни за первый состав. На этом фоне его участие в игре с «Ахматом» также вызывает большие сомнения. Во-первых, еще надо восстановить форму, во-вторых, в морозную погоду тренеры скорее всего новичка поберегут. Таким образом (за минусом игры еще и с «Зенитом») у Новосельцева останется всего восемь попыток принести пользу новой команде, а заодно и себе, вернувшись в сборную.

А вот Дзюба долго запрягал, но в заключительной игре сборов записал на свой счет попадание в перекладину, две голевых передачи и забитый мяч. Неплохой аванс на будущее. При этом и сам после успешной игры с БАТЭ заметил, что рад забитому мячу. Это хорошо для психологической уверенности.

Что касается этой самой психологической уверенности, то Дзюба итоги матча с белорусами оценил критично: следовало добивать соперника, ведя в счете 4:1, а команда стала удерживать счет, за что и поплатилась. Надо менять психологию. Эти слова – лучший ответ на тот вопрос, зачем нужно было приглашать, пусть и на короткое время, топ-игроков из топ-клубов. Хотя бы для этой инъекции инстинкта убийцы. В командах-лидерах, которые всегда борются за чемпионство, осознание, что нельзя снижать требования в себе, в крови у каждого игрока. Хочешь добиваться успехов – будь готов биться все девяносто минут. И в этом отношении приглашение игроков с иной игровой психологией безусловно поднимет уровень самого «Арсенала».

Джорджевич

К сожалению, пока он не доказывает, что готов быть в числе тех, кто входит в игру со старта. Как всегда, много старался, а забитых мячей не было. Вот и Божович под занавес сборов высказался в том духе, что стартовый состав без Джорджевича выглядит оптимальнее. Что, конечно, еще ни о чем не говорит.

В одном из контрольных матчей Джорджевич и Дзюба уже играли в паре, значит такой вариант в принципе рассматривается. Все будет зависеть от конкретных тактических задач на матч и кондиций самого балканского форварда. Да, в заключительный день сборов Джоржевич с Дзюбой оказались в разных командах. Но при этом балканец играл в паре с Расичем, манера игры которого в принципе должна быть похожа с манерой Дзюбы. Значит идея атакующей пары двух «Д» Божовичем по-прежнему рассматривается.

Кого возвращать в сборную

Самая дурацкая тема этой зимы о том, что «Арсенал» должен помочь Новосельцеву и особенно Дзюбе вернуться в сборную. Всерьез это обсуждать – значит утверждать, что места в сборной достойны только футболисты, играющие в Санкт-Петербурге и московских клубах, а Россия заканчивается сразу за МКАД.

Мы уже писали об этом – в Туле не благотворительная организация, и у нас тоже есть некие турнирные задачи, есть ответственность перед болельщиками, перед спонсорами, перед губернатором, который многое делает для команды. При чем здесь Дзюба и сборная? Хотя в самом желании игрой за Тулу вернуть расположение главного тренера сборной нет ничего зазорного.

Опять же, мечтая попасть на домашний чемпионат мира, и Дзюба, и Новосельцев из всех возможных вариантов выбрали именно Тулу.

Значит, именно здесь они видят перспективу своих успешных выступлений. И тренера, способного добиваться с этой командой успеха. Уж Дзюба точно это знает – он с Божовичем уже работал. Так что путь в главную команду России через Тулу лежит только на фоне общих успехов «Арсенала».

И, кстати, если уж говорить о перспективах в сборной, тульские болельщики верят, что таковые имеются и у если не самого, то одного из самых начитанных футболистов российской премьер-лиги, если судить по его интервью, Максима Беляева, которого все последние месяцы прочили то в «Спартак», то в «Зенит». Такие авансы надо отрабатывать игрой.

Левашов

На уровне слухов зимой всплывали фамилии вратарей с именем, которые могли бы перейти в «Арсенал», от Лодыгина до Рыжикова. Но слухи на то и слухи, чтобы был повод для разговоров. На деле же в «Арсенале» ни разу не дали понять, что ищут кого-то на смену ушедшему Габулову в качестве голкипера номер один. Нового вратаря – Игоря Обухова в «Арсенал» пригласили, возможно даже с перспективой на вырост. Но пока о нем можно сказать как о конкуренте Левашова, но не сменщика нынешнего вратаря «Брюгге».

У Михаила Левашова будет целых десять шансов доказать, что он заслуживает быть номером один в тульской команде. Кредит доверия со стороны болельщиков у него безусловный. Своего классного голкипера в Туле не было со времен Валерия Клейменова.

Настораживает, конечно, большое количество пропущенных в Турции мячей. Но в большинстве случаев здесь претензии все же ко всей обороне, а не конкретно к вратарям. Божович тоже все видит. После игры с БАТЭ он в интервью подчеркнул, что при счете 4:1 команда бросила играть, позволив сопернику забить два мяча. Надо полагать в официальных играх защитная линия уже не будет такой расхлябанной.

Расич

Целых два забитых мяча на зимних сборах у замолчавшего было Расича. Один из них с пенальти, другой с игры. В официальных матчах Расич не забивал с того самого памятного разгрома в игре со «Спартаком» – сначала «Спартака» как такового, потом тульского стадиона. После чего аргентинская пушка замолчала. Резонно было предположить, что зимой Расич может уйти в аренду, чтобы получить игровую практику. Но нет, даже разговоров таких не возникало.

С другой стороны любой нападающий – фигура зависимая. Особенно с теми игровыми качествами, что есть у Расича. В первую очередь это, конечно, великолепное умение играть головой. В «Арсенале» есть исполнители, которые могут сделать нацеленную передачу, после которой Федерико завершит атаку. Как тут не вспомнить его гол в майской игре со «Спартаком». Значит, надо все также терпеть и ждать своего шанса. Тренеры «Арсенала», как видно, на аргентинца по-прежнему рассчитывают.

Есть даже потенциальный матч, где Расич может проявить свои лучшие качества – апрельская игра с «Зенитом», в которой не окажется ни Дзюбы, ни Джорджевича. При этом сама игра команды уже будет выстроена под наличие фактурного форварда, способного бороться за мячи вблизи чужой штрафной.

Мечты сбываются

Ударно сработала в последние два месяца селекционная служба «Арсенала». У нас – четыре новичка, и все – игроки сборных. Вратарь Игорь Обухов – действующий игрок молодежной сборной России. Иван Новосельцев и Артем Дзюба – кандидаты в сборную России. И, наконец, на флажке был подписан из «Сент-Этьена» защитник Хабиб Майга, призывавшийся в юношескую и молодежную сборные Кот-д`Ивуара. Новичок уже по итогам одной игры удостоился массы комплиментов. Божович подчеркнул, что это настоящее усиление для «Арсенала».

Несколько добрых слов сказал о своем новом партнере и Артем Дзюба:

«Сильное приобретение, добротное. Поражает, когда такие футболисты появляются у нас. Хороший легионер. От него веет мощью».

Много-много лет назад, когда на нашем стадионе болельщики скандировали «Через год, через два Тула в Кубке УЕФА», даже в самых горячечных мечтах невозможно было предположить, что «Арсенал» может пополнить игрок из десятикратного чемпиона Франции, команды в которой выступали Платини и Роже Милла. Мечты сбываются на наших глазах.

В связи с чем, конечно, думается о том, какую цель ставит перед собой команда на эту весну. Если бы не имелось серьезных задач, на весенний отрезок Божович уж наверное бы решал проблему опорного полузащитника внутренними резервами. Однако на замену травмированному Боуручану до конца чемпионата все же искали и нашли ивуарийца Хабиба Майга. То есть весенний отрезок чемпионата «Арсенал» встретит в максимально сбалансированном составе.

В то, что «Арсенал» может подняться на шестое место, Божович верит, о чем и говорил в одном из интервью. Президент клуба Гурам Аджоев высказывается на эту тему более дипломатично: получится попасть в зону еврокубков, хорошо. Нет, попробуем в следующем сезоне.

При этом задача как таковая попасть в этом сезоне в еврокубки никем из официальных лиц не озвучивалась, и вряд ли будет. Это были просто ответы на вопросы. Но не воспользоваться шансом, который идет в руки – тоже неправильно. Когда теперь, к примеру, тот же «Ростов» еще сыграет в Лиге чемпионов и победит «Баварию»? А так история уже написана.

Генерал Мороз

О том, как выглядит российский футбол в наши холода, мы еще раз вспомнили, посмотрев февральские матчи Кубка России. Уныло и безнадежно. В канун стартовой игры в чемпионате это вызывает наибольшее опасение. Из тепличных турецких условий футболисты попадут в снег и мороз, с моментальным перепадом температур тридцать с лишним градусов.

Для ивуарийца Майга это вообще станет экзотическим приключением. К новым климатическим реалиям предстоит вернуться в считанные дни.

Мороз беспокоит и Божовича: «Мы привыкли в Турции к хорошим условиям и полям, как адаптироваться после этого к погоде в России – большой вопрос». И здесь хорошую психологическую поддержку должны оказать команде болельщики. Чем горячее будет на трибунах, тем больше страсти и огня окажется на поле.

Календарь

Из десяти оставшихся весной матчей шесть «Арсенал играет дома (с «Ахматом», «Ростовом», «Уфой», «Зенитом», «Анжи», «Локомотивом») и только четыре на выезде (в Перми, в Москве с «Динамо» и ЦСКА и Краснодаре). Причем, за исключением «Спартака», «Арсеналу» предстоят поединки со всеми соперниками, которые на данный момент располагаются выше нас в турнирной таблице.

Плохо это или хорошо? С точки зрения наличия проходных матчей – уж точно не плюс. С другой стороны еще неизвестно, с кем может быть легче – «Уфой» и «Ахматом» или теми, кто будет бороться за выживание. Отдельно о лидерах промолчим – чтобы не сглазить.

При этом забавно будет, если чемпионом все же станет «Локомотив». Ведь два предыдущих наших захода в премьер-лигу чемпионом становилась команда, которая в первом туре одерживала победу над «Арсеналом» («Зенит» и «Спартак»). В этом году на старте чемпионата туляки проиграли «Локомотиву». То-то в следующем сезоне развернется конкуренция за право сыграть с нами в первом туре.

Кадровый вопрос

Есть невидимая болельщикам работа аппарата клуба, которая явно будет определяющей в судьбе «Арсенала» нынешней весной. Большинство тех, кто сегодня играет в команде – арендованные игроки, или те, у которых срок действия контракта заканчивается ближайшим летом. Конечно, по таким правилам живет большинство российских клубов. Но, чтобы не набирать через несколько месяцев новую команду, предстоит огромная работа. С кем-то продлить аренду, с кем-то переподписать контракты или заключить полноценное соглашение.

Насколько качественно удастся провести эту кампанию, настолько уверенно может чувствовать себя «Арсенал» в будущем. Хотя все потенциальные переговоры – и с футболистами, и со спонсорами, будет легче вести, если команда подкрепит их своей хорошей игрой. Так что все в футбольной жизни, как и в жизни вообще, взаимосвязано. Верим в лучшее и болеем за «Арсенал»!