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Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника молодёжки Кот-д`Ивуара
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника молодёжки Кот-д`Ивуара

Соглашение с 22-летним игроком будет действовать до конца сезона. За туляков Хабиб Майга будет играть под номером 15.

ПФК «Арсенал» арендовал 22-летнего полузащитника «Сент-Этьена» и молодежной сборной Кот-д`Ивуара. Хабиб Майга – воспитанник спортивной школы «Сент-Этьена», десятикратного чемпиона Франции.

В самом титулованном французском клубе молодой игрок дебютировал в первой Лиге год назад, провёл пять матчей. В текущем чемпионате Франции Майга сыграл 13 матчей и забил один гол.

Хабиб Майга выступал в юношеских и молодежной сборных Кот-д`Ивуара, а в ноябре 2017 года полузащитник вызывался в национальную сборную страны. Арендное соглашение будет действовать до окончания сезона-2017/18. В «Арсенале» Хабиб Майга будет выступать под № 15.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +2
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