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Вооружённый мужчина угрожал сотрудникам парикмахерской в центре Тулы

Вооружённый мужчина угрожал сотрудникам парикмахерской в центре Тулы

Злоумышленник ворвался в помещение с двумя ножами, но, получив отпор, поспешил скрыться.

По информации MySlo, около часа назад в одну из парикмахерских на улице Свободы ворвался мужчина, вооружённый двумя кухонными ножами.

По предварительным данным, сотрудникам удалось вытолкнуть злодея на улицу, закрыть двери и спрятаться в подсобке. На место происшествия оперативно прибыл экипаж Росгвардии, однако нападавшему удалось скрыться.

Неподалёку полицейские нашли один из ножей, выброшенный преступником. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:25 +6
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Место
Тулаулица Свободы

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