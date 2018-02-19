Вооружённый мужчина угрожал сотрудникам парикмахерской в центре Тулы

Злоумышленник ворвался в помещение с двумя ножами, но, получив отпор, поспешил скрыться.

По информации MySlo, около часа назад в одну из парикмахерских на улице Свободы ворвался мужчина, вооружённый двумя кухонными ножами.

По предварительным данным, сотрудникам удалось вытолкнуть злодея на улицу, закрыть двери и спрятаться в подсобке. На место происшествия оперативно прибыл экипаж Росгвардии, однако нападавшему удалось скрыться.

Неподалёку полицейские нашли один из ножей, выброшенный преступником. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.