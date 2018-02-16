Fight Show «Битва за Тулу»: Ринат Тедеев против Алексея Махно в титульном бою

Ровно через месяц состоится Fight Show «Битва за Тулу». Бой между серебряным призёром Кубка мира по кикбоксингу, бронзовым призёром Всероссийского турнира по боксу, вице-чемпионом Москвы по панкратиону и двукратным победителем чемпионата Тульской области по боксу Алексеем «Атаманом» Махно и мастером спорта по боевому самбо, чемпионом России по боевому самбо, трёхкратным победителем чемпионата Московской области по ММА, представителем Golden team Русланом Тедеевым завершит Fight Show.

Напомним, 12 профессиональных поединков по правилам ММА с участием ведущих бойцов России и мира, состоятся 16 марта в Тульском государственном цирке.

Генеральный партнер Fight Show «Битва за Тулу» — тульский спортзал «Хулиган». #верь_в_себя#хулигань_в_спортзале.