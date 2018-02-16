19 февраля в центре Тулы отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

В понедельник, 19.02.2018 г., Тульские городские электрические сети проведут плановое отключение светофорных объектов по следующим адресам:

пересечение проспекта Ленина и ул. Советской (с 9.00 до 16.00);

пересечение улиц Советской и Староникитской (с 9.00 до 16.00).

В пресс-службе администрации Тулы уточнили, что они обращались в ГИБДД с просьбой выделить регулировщика.