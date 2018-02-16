19 февраля в центре Тулы отключат светофоры
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
В понедельник, 19.02.2018 г., Тульские городские электрические сети проведут плановое отключение светофорных объектов по следующим адресам:
- пересечение проспекта Ленина и ул. Советской (с 9.00 до 16.00);
- пересечение улиц Советской и Староникитской (с 9.00 до 16.00).
В пресс-службе администрации Тулы уточнили, что они обращались в ГИБДД с просьбой выделить регулировщика.
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