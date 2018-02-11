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Тула поддержала российских олимпийцев хоккейным матчем

Тула поддержала российских олимпийцев хоккейным матчем

В матче приняли участие легенды советского и российского хоккея, члены Совета легенд Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».

10 февраля в ледовой арене «Тропик» состоялся хоккейный матч «Россия в нашем сердце» в поддержку  российских спортсменов, выступающих на XXIII Зимних Олимпийских играх в Республике Корее. 
 
В  матче приняли участие легенды советского и российского хоккея, члены Совета легенд Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», государственные и общественные деятели. 
 
Приветствуя участников встречи, министр спорта РФ Павел Колобков выразил  слова поддержки российским олимпийцам. 
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в Южной Корее российским спортсменам приходится выступать в непростых условиях и в меньшем составе. Но, несмотря на эти трудности, вся Россия верит в наших спортсменов и болеет за них. 
 
«Желаем им удачи и заслуженных побед», - сказал глава региона. 
 
Губернатор подчеркнул, что в субботу в Тульской области состоялись сразу два замечательных спортивных события. С утра в Ясной Поляне прошла лыжная гонка, которая собрала 7 тысяч участников из разных регионов. И вот теперь в «Тропике» собрались легенды хоккея, которые неоднократно отстаивали честь страны на соревнованиях самого высокого уровня, включая Чемпионаты Мира и Олимпийские игры. Они приехали, чтобы принять участие в дружеском матче и выразить свою поддержку нашим олимпийцам.  
 
Алексей Дюмин поблагодарил министра спорта России Павла Колобкова за организацию мероприятий. 
 
Также к игрокам и болельщикам обратился Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. 
 
«Хоккей – это наша национальная гордость, это изюминка зимних видов спорта. Сейчас наши спортсмены нуждаются в поддержке. Желаю нашим хоккеистам только победы», - сказал он и поблагодарил всех, кто сегодня пришел поддержать наших олимпийцев.?
 
Кстати, губернатор отметил на открытии «Лыжни России», что сам катается на лыжах с трех лет, но увлечение хоккеем оказалась не менее сильным, поэтому он успешно играет еще и в хоккей.
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В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 1
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 2
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 3
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 4
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 5
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 6
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В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 8
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В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 10
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 11
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 12
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 13
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 14
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 15
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 16
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 17
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 18
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 19
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 20
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В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 24
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 25
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 26
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 27
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 28
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 29
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 30
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 31
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 32
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 33
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 34
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 35
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 36
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 37
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 38
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 39
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 40
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 41
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 42
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 43
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 44
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 45
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 46
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 47
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 48
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 49
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 50
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 51
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