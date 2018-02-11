Тула поддержала российских олимпийцев хоккейным матчем

10 февраля в ледовой арене «Тропик» состоялся хоккейный матч «Россия в нашем сердце» в поддержку российских спортсменов, выступающих на XXIII Зимних Олимпийских играх в Республике Корее.

В матче приняли участие легенды советского и российского хоккея, члены Совета легенд Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», государственные и общественные деятели.

Приветствуя участников встречи, министр спорта РФ Павел Колобков выразил слова поддержки российским олимпийцам.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в Южной Корее российским спортсменам приходится выступать в непростых условиях и в меньшем составе. Но, несмотря на эти трудности, вся Россия верит в наших спортсменов и болеет за них.

«Желаем им удачи и заслуженных побед», - сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в субботу в Тульской области состоялись сразу два замечательных спортивных события. С утра в Ясной Поляне прошла лыжная гонка, которая собрала 7 тысяч участников из разных регионов. И вот теперь в «Тропике» собрались легенды хоккея, которые неоднократно отстаивали честь страны на соревнованиях самого высокого уровня, включая Чемпионаты Мира и Олимпийские игры. Они приехали, чтобы принять участие в дружеском матче и выразить свою поддержку нашим олимпийцам.

Алексей Дюмин поблагодарил министра спорта России Павла Колобкова за организацию мероприятий.

Также к игрокам и болельщикам обратился Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Хоккей – это наша национальная гордость, это изюминка зимних видов спорта. Сейчас наши спортсмены нуждаются в поддержке. Желаю нашим хоккеистам только победы», - сказал он и поблагодарил всех, кто сегодня пришел поддержать наших олимпийцев.?