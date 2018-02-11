новости
новости
Регистрация
Ольга Слюсарева об Олимпиаде в Пхенчхане: как бороться, когда, кажется, весь мир против тебя?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Ольга Слюсарева об Олимпиаде в Пхенчхане: как бороться, когда, кажется, весь мир против тебя?

Специально для Myslo рассказала, что думает по поводу событий вокруг Олимпиады в Пхенчхане.

Ольга Слюсарева – самая титулованная тульская спортсменка. Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

– Ольга Анатольевна, после недавних решений по России со стороны МОК многие говорили, что надо отказаться от Олимпиады. Вы поддерживали это мнение?

– Я сразу сказала: надо ехать. Они ведь ждут от нас, что мы не поедем. Старый прием – если не можешь победить соперника, нужно сделать все, чтобы он упал, споткнулся, что-то еще с ним случилось. Но нас не завалят, мы будем только сильнее.

– А вообще верите, что это все действительно происходит с нами?

– Ситуация тяжелая для спортсменов. Сейчас надо, чтобы эмоции не зашкалили, наши олимпийцы отрешились от всего и с холодной головой, ясным умом подошли к старту. Уверена, что так и будет. Кто бы во что нас не нарядил, и какой бы флаг не дали, все равно мы Россия. И весь мир знает, что мы Россия. И как бы не хотели враги нашей страны, нас все равно многие поддерживают – и болельщики, и спортсмены.

– Правда, иностранные спортсмены что-то не очень охотно отзываются об этой ситуации с недопуском россиян на Олимпиаду и поддерживают кого-то публично.

А потому, что они нас обвиняют, но у самих-то рыльце в пушку. Сколько раз знаменитых иностранцев снимали за допинг. Сейчас вот норвежцы говорят: мы привезли шесть тысяч доз для астматиков. Время покажет. Все в итоге становится на свои места. Как говорит русская пословица: не рой яму другому, сам в нее попадешь.

– К себе эту ситуацию не примеряли? Если бы в те времена, когда вы выступали, случилось подобное?

– Я иногда думаю: хорошо, что я уже ушла из большого спорта. Это очень тяжело быть все время в подвешенном состоянии, настолько нужно быть психологически сильным. Так в Рио-де-Жанейро получилось с нашей Олей Забелинской, которая стала потом серебряным призером. Она меньше, чем за сутки узнала, что едет на Олимпиаду. Была уже в аэропорту, собиралась домой уезжать, а ей сказали: ты завтра стартуешь. До этого момента оставалось восемь часов. Надо было успеть морально собраться, подготовиться и выступить, как ни в чем не бывало.

– У вас ведь были схожие случаи в спортивной карьере, когда вы не попадали в олимпийскую команду. Как все это переживать?

– На себя примерять, конечно, тяжело, у каждого своя ситуация. Эмоции, ощущения совсем другие. Надо собирать волю в кулак. По себе знаю, как это очень тяжело. Хотя у меня ситуация другая была. У нас была похожая история с чемпионатом мира – едем, не едем. Но там было полегче немного, все-таки не было таких разборок с международным судом, с МОК. Нам, наконец, сказали, что едем, хотя еще часом раньше никто не гарантировал, что это произойдет. У спортсмена в этот момент должна быть одна задача – готовиться. Почему тренеры всегда и оберегают от любых эмоциональных стрессов.

– Какая поддержка в тот момент, когда ты оказался вне сборной, важных стартов в твоей спортивной жизни, наиболее важна? Тренеров, близких, коллег по спорту?  

– Как по мне – внутренний настрой. Если внутреннего настроя нет, никто тебя не подбодрит, не вселит надежду, не смотивирует.

– У вас был момент, когда вы говорили себе: не хочу больше этого спорта, ухожу?

– Нет. Я проигрывала, на следующий день просыпалась, и начиналась новая жизнь. Но у наших спортсменов столько выдержки психологической! И мы здесь своей энергией будем посылать им победные флюиды.

– А поддержка всей страны действительно значит многое?

– Вы знаете, даже в те спокойные времена, я выходила на старт и знала, что нельзя возвращаться домой без медали. Настолько стыдно было возвращаться с проигрышем, тем более в свой город. Сейчас российские спортсмены знают, как болельщики относятся к тому, что олимпиада досталась нам тяжелым путем. И то, что в них верят на родине, для них важно.

– Насколько, на ваш взгляд, вообще эта история с допингом похожа на правду?

– То, что это система правительственная, абсолютно не верю. Но я не убираю тот момент, что есть спортсмены, которые этим злоупотребляют. И за границей есть такие врачи, которые выстраивают целую программу подготовки под команду. Здесь спортсмены зависимые люди – они ведь доверяют своим тренерам, врачам. Но то, что выворачивают, откручивают пробирки... Мы же тоже проходили через допинг-контроль. Эту банку, да еще незаметно, открыть нереально. И смысла нет о таких людях, как Родченков, говорить. У него появился шанс обогатиться за счет горя других. Но ему же будет хуже, он так и будет теперь всю жизнь оглядываться. А Россия останется Россией, сильной своими спортсменами. Никогда нас нельзя было ослабить такими методами.

– Вы фильм «Движение вверх» смотрели?

– Да, конечно.

– Как считаете, какой фильм на спортивную тему надо теперь еще снять?

– Я видела, с каким эмоциональным подъемом народ выходил из кинотеатра. В такие моменты гордость берет за нашу страну. Кстати, и для спортсменов подобные фильмы тоже важны, они очень мотивируют. Я сама любила смотреть кино за несколько дней до старта. Примеряешь эту ситуацию на себя и думаешь: ты же не хуже, ты должна суметь.

Помните эпизод в фильме, когда тренер говорит, что альтернативы нет. Американцы должны кому-нибудь когда-то проиграть. Так почему это будем не мы? Сейчас ситуация примерно такая же. Мы должны поехать и показать те же результаты, что показывали на Олимпиаде в Сочи. Я думаю, что вся эта нынешняя история достойна будет стать материалом для нового хорошего фильма.

Галерея
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 1
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 2
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 3
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 4
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 5
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 6
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 7
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 8
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 9
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 10
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 11
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 12
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 13
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 14
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 15
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 16
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 17
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 18
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 19
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 20
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 21
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 22
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 23
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 24
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 25
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 26
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 27
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 28
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 29
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 30
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 31
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 32
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 33
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 34
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 35
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 36
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 37
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 38
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 39
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 40
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 41
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 42
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 43
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 44
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 45
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 46
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 47
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 48
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 49
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 50
В Туле состоялся хоккейный матч в поддержку российских олимпийцев, Фото: 51
показать все фотографии
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 13:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
олимпиада в Пхеньяне
Люди
Ольга Слюсарева
Место
Тула
Прочее
Лыжня России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Олимпийская чемпионка Светлана Журова стала участницей «Лыжни России» в Туле
Олимпийская чемпионка Светлана Журова стала участницей «Лыжни России» в Туле
Тула поддержала российских олимпийцев хоккейным матчем
Тула поддержала российских олимпийцев хоккейным матчем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.