Ольга Слюсарева об Олимпиаде в Пхенчхане: как бороться, когда, кажется, весь мир против тебя?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ольга Слюсарева – самая титулованная тульская спортсменка. Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

– Ольга Анатольевна, после недавних решений по России со стороны МОК многие говорили, что надо отказаться от Олимпиады. Вы поддерживали это мнение?

– Я сразу сказала: надо ехать. Они ведь ждут от нас, что мы не поедем. Старый прием – если не можешь победить соперника, нужно сделать все, чтобы он упал, споткнулся, что-то еще с ним случилось. Но нас не завалят, мы будем только сильнее.

– А вообще верите, что это все действительно происходит с нами?

– Ситуация тяжелая для спортсменов. Сейчас надо, чтобы эмоции не зашкалили, наши олимпийцы отрешились от всего и с холодной головой, ясным умом подошли к старту. Уверена, что так и будет. Кто бы во что нас не нарядил, и какой бы флаг не дали, все равно мы Россия. И весь мир знает, что мы Россия. И как бы не хотели враги нашей страны, нас все равно многие поддерживают – и болельщики, и спортсмены.

– Правда, иностранные спортсмены что-то не очень охотно отзываются об этой ситуации с недопуском россиян на Олимпиаду и поддерживают кого-то публично.

– А потому, что они нас обвиняют, но у самих-то рыльце в пушку. Сколько раз знаменитых иностранцев снимали за допинг. Сейчас вот норвежцы говорят: мы привезли шесть тысяч доз для астматиков. Время покажет. Все в итоге становится на свои места. Как говорит русская пословица: не рой яму другому, сам в нее попадешь.

– К себе эту ситуацию не примеряли? Если бы в те времена, когда вы выступали, случилось подобное?

– Я иногда думаю: хорошо, что я уже ушла из большого спорта. Это очень тяжело быть все время в подвешенном состоянии, настолько нужно быть психологически сильным. Так в Рио-де-Жанейро получилось с нашей Олей Забелинской, которая стала потом серебряным призером. Она меньше, чем за сутки узнала, что едет на Олимпиаду. Была уже в аэропорту, собиралась домой уезжать, а ей сказали: ты завтра стартуешь. До этого момента оставалось восемь часов. Надо было успеть морально собраться, подготовиться и выступить, как ни в чем не бывало.

– У вас ведь были схожие случаи в спортивной карьере, когда вы не попадали в олимпийскую команду. Как все это переживать?

– На себя примерять, конечно, тяжело, у каждого своя ситуация. Эмоции, ощущения совсем другие. Надо собирать волю в кулак. По себе знаю, как это очень тяжело. Хотя у меня ситуация другая была. У нас была похожая история с чемпионатом мира – едем, не едем. Но там было полегче немного, все-таки не было таких разборок с международным судом, с МОК. Нам, наконец, сказали, что едем, хотя еще часом раньше никто не гарантировал, что это произойдет. У спортсмена в этот момент должна быть одна задача – готовиться. Почему тренеры всегда и оберегают от любых эмоциональных стрессов.

– Какая поддержка в тот момент, когда ты оказался вне сборной, важных стартов в твоей спортивной жизни, наиболее важна? Тренеров, близких, коллег по спорту?

– Как по мне – внутренний настрой. Если внутреннего настроя нет, никто тебя не подбодрит, не вселит надежду, не смотивирует.

– У вас был момент, когда вы говорили себе: не хочу больше этого спорта, ухожу?

– Нет. Я проигрывала, на следующий день просыпалась, и начиналась новая жизнь. Но у наших спортсменов столько выдержки психологической! И мы здесь своей энергией будем посылать им победные флюиды.

– А поддержка всей страны действительно значит многое?

– Вы знаете, даже в те спокойные времена, я выходила на старт и знала, что нельзя возвращаться домой без медали. Настолько стыдно было возвращаться с проигрышем, тем более в свой город. Сейчас российские спортсмены знают, как болельщики относятся к тому, что олимпиада досталась нам тяжелым путем. И то, что в них верят на родине, для них важно.

– Насколько, на ваш взгляд, вообще эта история с допингом похожа на правду?

– То, что это система правительственная, абсолютно не верю. Но я не убираю тот момент, что есть спортсмены, которые этим злоупотребляют. И за границей есть такие врачи, которые выстраивают целую программу подготовки под команду. Здесь спортсмены зависимые люди – они ведь доверяют своим тренерам, врачам. Но то, что выворачивают, откручивают пробирки... Мы же тоже проходили через допинг-контроль. Эту банку, да еще незаметно, открыть нереально. И смысла нет о таких людях, как Родченков, говорить. У него появился шанс обогатиться за счет горя других. Но ему же будет хуже, он так и будет теперь всю жизнь оглядываться. А Россия останется Россией, сильной своими спортсменами. Никогда нас нельзя было ослабить такими методами.

– Вы фильм «Движение вверх» смотрели?

– Да, конечно.

– Как считаете, какой фильм на спортивную тему надо теперь еще снять?

– Я видела, с каким эмоциональным подъемом народ выходил из кинотеатра. В такие моменты гордость берет за нашу страну. Кстати, и для спортсменов подобные фильмы тоже важны, они очень мотивируют. Я сама любила смотреть кино за несколько дней до старта. Примеряешь эту ситуацию на себя и думаешь: ты же не хуже, ты должна суметь.

Помните эпизод в фильме, когда тренер говорит, что альтернативы нет. Американцы должны кому-нибудь когда-то проиграть. Так почему это будем не мы? Сейчас ситуация примерно такая же. Мы должны поехать и показать те же результаты, что показывали на Олимпиаде в Сочи. Я думаю, что вся эта нынешняя история достойна будет стать материалом для нового хорошего фильма.