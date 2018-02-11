Олимпийская чемпионка Светлана Журова стала участницей «Лыжни России» в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мы попросили Светлану поделиться впечатлениями от прошедшего сегодня праздника.

– Первый раз я оказалась на «Лыжне России» в 2012 году в Кирове. Помню, у меня были тогда невероятные впечатления, это была олимпийская лыжня, посвященная играм в Сочи. Мы бежали дистанцию 2014 метров. Я два раза упала, и сказала тогда себе: надо тренироваться, чтобы не просто так выходить на старт. Мы же, спортсмены, максималисты. С тех пор я постоянная участница этих гонок.

– Чем они вас так привлекают?

– Самое удивительное здесь, что приходят обычные люди разных возрастов. Это массовое мероприятие, доставляющее людям огромное удовольствие. Едут маленькие детки на своих маленьких лыжах, пешочком. Рядом бабушки и дедушки. И со мной, когда я была маленькая, на подобных соревнованиях, еще в Советском Союзе, бежал когда-то мой дед. Сегодня я тоже наблюдала за этой связью поколений, это было очень трогательно. А то, что этот праздник с каждым годом становится все более популярен – это однозначно. Сегодня, как говорят, зарегистрировалось около семи тысяч участников – очень хороший показатель для такого региона, как Тульская область. Ведь люди приходят сюда не по указке, а по велению души.

– А вы сами в школе любили лыжи?

– Не очень любила. Я ведь была спортсменкой, с девяти лет уже участвовала в соревнованиях, и меня всегда уговаривали выступить за школу. В то же время у меня свои соревнования, надо постоянно готовиться, и совершенно нет свободного времени, заняты даже все воскресенья. Но я, конечно, старалась выделить время и для школы, хотя это правда было тяжело сделать,

– Сейчас вы уже, получается, и лыжница. Чем, на ваш взгляд, привлекает всех этот вид спорта?

– В лыжах есть одна важная особенность: когда тебе становится очень тяжело, и чувствуешь – все, сейчас ты должен умереть, потом вдруг это «умереть» в тебе закачивается. И ты уже думаешь: а вроде ничего, все нормально. А потом, после финиша, когда ты садишься выпить горячего чаю, думаешь: как все здорово, надо бы еще раз проехать. Мне кажется, это было у каждого: когда ты доделал что-то до конца после хорошей нагрузки, ощущаешь огромное удовольствие от того, что это сделал именно ты. Никто же за тебя не бежал. Это все лично твое достижение.

– Вы бывали раньше в Туле?

– Я открывала каток в Новомосковске. В Туле тоже была. Мы ведь, в Москве, совсем рядом с вашим городом.

– К тому же это родина двух великих зимних олимпийцев – Вячеслава Веденина и Евгения Гришина.

– Гришина я знала лично. Это феноменальный человек. Он для многих поколений спортсменов был фантастическим примером. То, что он делал технически, он опережал время просто. Поэтому на него равнялись многие годы. Даже сейчас, когда вроде бы и скорости выросли, все равно мы его забеги пересматривали, учились у него.

– И вы тоже?

– Конечно. Евгений Гришин – это классика конькобежного спорта. На него нельзя было не равняться.

Наше досье

Светлана Журова. Родилась 7 января 1972 г. в Павлово, Кировский район, Ленинградская область. Советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года)[1] созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.

Пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпионка мира по спринтерскому многоборью (2006) и на дистанции 500 м (1996). Олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров (одна из трёх олимпийских чемпионов по конькобежному спорту в истории России наряду со Светланой Бажановой и Александром Голубевым).