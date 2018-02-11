Фоторепортаж: На Куликовом поле прошли гонки на собачьих упряжках «Большой тур»

Фото Дмитрия Чербы.

В этом году за победу боролись владельцы ездовых собак из Тулы, Москвы, Орла, Самары и других регионов

10 и 11 февраля на заснеженных просторах Куликовом поле состоялся уже ставший традиционным семейным спортивным праздником «Большой тур».

В этом году гонки на собачьих упряжках проводятся в шестой раз. За победу борются владельцы ездовых собак из Тулы, Москвы, Орла, Самары и других регионов. В разных категориях выступают аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски. Соревнования на Куликовом поле проходят по правилам Российской кинологической федерации в статусе Всероссийских квалификационных состязаний.

Спортсменам предстояло пробежать 5 и 10-километровые дистанции. Для самых маленьких участников 5-11 лет – свой отрезок маршрута в 500 метров.

Для участников и зрителей в эти дни – катание на собачьих упряжках, показательные выступления служебных собак, верховая езда и прогулки в санях, конкурс снежных скульптур,фотосессия с пони и лошадьми и, конечно, кормление обитателей конюшни, а также полевая кухня и вкусные угощения, командные соревнования и конкурсы, тематические мастер-классы и многое другое.

Своих подопечных на празднике представил тульский Центр помощи бездомным животным «Любимец», где можно найти себе верного четвероногого друга или оказать посильную помощь центру.

Кроме общения с четвероногими спортсменами гости праздника могли поучаствовать в «Самоварных гонках», боях на мечах «Молотилово», посетить мастер-классы «Шарик и Барбосс», а также отведать вкуснейшие угощения на «Калашных рядах».