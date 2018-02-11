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Фоторепортаж: На Куликовом поле прошли гонки на собачьих упряжках «Большой тур»
Фото Дмитрия Чербы.

Фоторепортаж: На Куликовом поле прошли гонки на собачьих упряжках «Большой тур»

В этом году за победу боролись владельцы ездовых собак из Тулы, Москвы, Орла, Самары и других регионов

10 и 11 февраля на заснеженных просторах Куликовом поле состоялся уже ставший традиционным семейным спортивным праздником «Большой тур».
 
В этом году гонки на собачьих упряжках проводятся в шестой раз. За победу борются владельцы ездовых собак из Тулы, Москвы, Орла, Самары и других регионов. В разных категориях выступают аляскинские маламуты, гренландские и самоедские собаки, сибирские хаски. Соревнования на Куликовом поле проходят по правилам Российской кинологической федерации в статусе Всероссийских квалификационных состязаний.
 
Спортсменам предстояло пробежать 5 и 10-километровые дистанции. Для самых маленьких участников 5-11 лет – свой отрезок маршрута в 500 метров. 
 
Для участников и зрителей в эти дни – катание на собачьих упряжках, показательные выступления служебных собак, верховая езда и прогулки в санях, конкурс снежных скульптур,фотосессия с пони и лошадьми и, конечно, кормление обитателей конюшни, а также полевая кухня и вкусные угощения, командные соревнования и конкурсы, тематические мастер-классы и многое другое. 
 
Своих подопечных на празднике представил тульский Центр помощи бездомным животным «Любимец», где можно найти себе верного четвероногого друга или оказать посильную помощь центру.
 
Кроме общения с четвероногими спортсменами гости праздника могли поучаствовать в «Самоварных гонках», боях на мечах «Молотилово», посетить мастер-классы «Шарик и Барбосс», а также отведать вкуснейшие угощения на «Калашных рядах». 
Галерея
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 1
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 2
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 3
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 4
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 5
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 6
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 7
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 8
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 9
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 10
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 11
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 12
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 13
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 14
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 15
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 16
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 17
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 18
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 19
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 20
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 21
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 22
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 23
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 24
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 25
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 26
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 27
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 28
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 29
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 30
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 31
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 32
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 33
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 34
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 35
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 36
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 37
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 38
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 39
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 40
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 41
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 42
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 43
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 44
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 45
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 46
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 47
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 48
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 49
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 50
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 51
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 52
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 53
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 54
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 55
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 56
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 57
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 58
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 59
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 60
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 61
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 62
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 63
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 64
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 65
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 66
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 67
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 68
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 69
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 70
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 71
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 72
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 73
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 74
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 75
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 76
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 77
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 78
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 79
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 80
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 81
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 82
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 83
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 84
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 85
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 86
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 87
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 88
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 89
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 90
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 91
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 92
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 93
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 94
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 95
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 96
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 97
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 98
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 99
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 100
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 101
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 102
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 103
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 104
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 105
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 106
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 107
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 108
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 109
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 110
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 111
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 112
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 113
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 114
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 115
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 116
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 117
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 118
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 119
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 120
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 121
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 122
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 123
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 124
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 125
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 126
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 127
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 128
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 129
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 130
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 131
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 132
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 133
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 134
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 135
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 136
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 137
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 138
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 139
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 140
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 141
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 142
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 143
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 144
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 145
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 146
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 147
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 148
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 149
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 150
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 151
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 152
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 153
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 154
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 155
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 156
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 157
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 158
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 159
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 160
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 161
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 162
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 163
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 164
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 165
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 166
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 167
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 168
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 169
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 170
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 171
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 172
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 173
Гонки на собачьих упряжках «Большой тур» на Куликовом поле, Фото: 174
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