На фото победители.
Волейболисты из Плавска стали обладателями Кубка Тульской области
Поздравляем победителей!
В Туле разыграли Кубок области по волейболу. В соревнованиях приняли участие 32 команды. На предварительных играх волейболисты из Плавска одержали уверенные победы над соперниками из Тулы и Новомосковска.
В финал пробились два коллектива — «Тулачермет» и «Плавск». В бескомпромиссной и упорной борьбе при сумасшедшей поддержке зрителей обладателями Кубка стали плавчане. Счет в партиях говорит сам за себя — 25:18, 25:21, 25:20. Команде «Тулачермета» чуть-чуть не хватило в концовках партий.
В составе «Плавска» играли Дмитрий Козельский, Дмитрий Кожушко, Николай Абрамочкин, Андрей Степанов, Владислав Полшков.
Тульская региональная Федерация волейбола и Тульская любительская волейбольная лига поздравляют победителей соревнований.
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