Волейболисты из Плавска стали обладателями Кубка Тульской области

На фото победители.

В Туле разыграли Кубок области по волейболу. В соревнованиях приняли участие 32 команды. На предварительных играх волейболисты из Плавска одержали уверенные победы над соперниками из Тулы и Новомосковска.

В финал пробились два коллектива — «Тулачермет» и «Плавск». В бескомпромиссной и упорной борьбе при сумасшедшей поддержке зрителей обладателями Кубка стали плавчане. Счет в партиях говорит сам за себя — 25:18, 25:21, 25:20. Команде «Тулачермета» чуть-чуть не хватило в концовках партий.

В составе «Плавска» играли Дмитрий Козельский, Дмитрий Кожушко, Николай Абрамочкин, Андрей Степанов, Владислав Полшков.

Тульская региональная Федерация волейбола и Тульская любительская волейбольная лига поздравляют победителей соревнований.