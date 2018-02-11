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Волейболисты из Плавска стали обладателями Кубка Тульской области
На фото победители.

Волейболисты из Плавска стали обладателями Кубка Тульской области

Поздравляем победителей!

В Туле разыграли Кубок области по волейболу. В соревнованиях приняли участие 32 команды. На предварительных играх волейболисты из Плавска одержали уверенные победы над соперниками из Тулы и Новомосковска.
 
В финал пробились два коллектива — «Тулачермет» и «Плавск». В бескомпромиссной и упорной борьбе при сумасшедшей поддержке зрителей обладателями Кубка стали плавчане. Счет в партиях говорит сам за себя — 25:18, 25:21, 25:20. Команде «Тулачермета» чуть-чуть не хватило в концовках партий.
 
В составе «Плавска» играли Дмитрий Козельский, Дмитрий Кожушко, Николай Абрамочкин, Андрей Степанов, Владислав Полшков.
 
Тульская региональная Федерация волейбола и Тульская любительская волейбольная лига поздравляют победителей соревнований.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:09 +4
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