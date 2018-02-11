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В Туле с последствиями снегопада борются 108 единиц спецтехники

В Туле с последствиями снегопада борются 108 единиц спецтехники

Начавшийся утром в Туле снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится до ночи.

В связи с этим в течение всего дня дороги во всех районах «Спецавтохозяйство» обрабатывали реагентом и песко-соляной смесью.
 
Кроме того, коммунальное предприятие вывезло снега с улицы Дмитрия Ульянова (на участке от улицы Первомайской до улицы Короленко).
 
Для ликвидации последствий снегопада всего в сутки в работах по уборке городских территорий задействовано 108 единиц спецтехники и 166 человек.
вчера, в 17:12 0
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