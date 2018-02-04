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Жители Богородицка: Возле автобусной остановки разлилось «озеро»!
Кадр из видео.

Жители Богородицка: Возле автобусной остановки разлилось «озеро»!

Это результат неудовлетворительной уборки города, считают местные жители.

Пока в Туле власти отчитались о том, что все городские службы переведены в круглосуточный режим работы из-за снегопада и особое внимание будет уделяться расчистке дворовых территорий и остановочных павильонов, жители Богородицка тонут в лужах. Например, вот красноречивое видео небольшого «озера», которое разлилось возле остановки общественного транспорта (напротив «Мегабума»). Это результат неудовлетворительной уборки города, считают местные жители.

- Если бы вовремя коммунальщики почистили от снега территорию возле остановочного павильона, этого «озера» не было бы! — возмущаются жители Богородицка.

Между тем, уже ночью в регионе ожидается резкое похолодание — до -13 градусов. Лужи замерзнут, а горожан с утра ожидает огромный каток.

вчера, в 18:13 +2
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