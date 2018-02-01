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В Ясной Поляне состоится «Лыжня России»
Фото из архива Myslo.

В Ясной Поляне состоится «Лыжня России»

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«Лыжня России-2018» — одно из главных спортивных событий нынешней зимы. Это уже 36-й старт самой массовой лыжной гонки в нашей стране. Она объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта — лыжных гонок.

В 2018 году XXXVI Всероссийская «Лыжня России» пройдёт в 74 регионах страны. В этом году центральный старт лыжни состоится в Ясной Поляне.

Предварительная регистрация для участников состоится с 5 по 9 февраля в Туле на проспекте Ленина, 87 (западная трибуна велотрека).

Телефон 33−24−09. Часы работы: 9.00−17.00.

Заявки на участие в соревнованиях в день старта подаются в мандатную комиссию, которая будет работать с 9.00 до 11.00 непосредственно на месте проведения гонки.

Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску участников следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • медицинское заключение;
  • полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 0
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