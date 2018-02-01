В Новомосковске полицейские накрыли наркопритон
Его организовал местный житель.
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Новомосковску задержали 37-летнего подозреваемого в содержании наркопритона.
Сотрудники полиции зафиксировали факт сбыта наркотика «соль».
В дальнейшем выяснилось, что в собственной квартире мужчина организовал и содержал притон для потребления наркотиков.
В жилище подозреваемого в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом светлого цвета. Также были выявлены следы потребления наркотиков — шприцы, электронные весы и, предположительно, первоначальные элементы упаковки наркотических веществ.
– Подозреваемый признался в совершении незаконных деяний.
В отделе МВД России по Новомосковску возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ и 232 УК РФ, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.