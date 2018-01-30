В Новомосковском районе нашли неизвестное захоронение бойцов РККА
Личность одного из погибших установлена. Это уроженец Новосибирской области.
25 января во время проведении поисковых работ на территории Новомосковского района сводный отряд бойцов поискового отряда «Штурм», входящий в состав Союза поисковых отрядов (СПО) и казаков Станичного казачьего общества «Станица Спасская», обнаружил неизвестное захоронение бойцов РККА.
По информации поискового отряда, эти бойцы погибли в ночь с 26 на 27 ноября 1941 года при прорыве из окружения 239-й стрелковой «Сибирской» дивизии (в районе Сталиногорска).
Были обнаружены останки четырех бойцов, остатки амуниции, в том числе каски, обувь, фрагменты ремней и «смертный» медальон одного из павших.
Благодаря этой находке удалось установить имя одного из неизвестных героев. Им оказался Алексей Степанович Васильев, 1920 г. р., уроженец Новосибирской области, что косвенно подтверждает его принадлежность к 239-й стрелковой «Сибирской» дивизии. В настоящий момент ведутся поиски родственников бойца.