В Новомосковском районе нашли неизвестное захоронение бойцов РККА

Фото: vk.com/id291228684.

Личность одного из погибших установлена. Это уроженец Новосибирской области.

25 января во время проведении поисковых работ на территории Новомосковского района сводный отряд бойцов поискового отряда «Штурм», входящий в состав Союза поисковых отрядов (СПО) и казаков Станичного казачьего общества «Станица Спасская», обнаружил неизвестное захоронение бойцов РККА.

По информации поискового отряда, эти бойцы погибли в ночь с 26 на 27 ноября 1941 года при прорыве из окружения 239-й стрелковой «Сибирской» дивизии (в районе Сталиногорска).

Были обнаружены останки четырех бойцов, остатки амуниции, в том числе каски, обувь, фрагменты ремней и «смертный» медальон одного из павших.

Благодаря этой находке удалось установить имя одного из неизвестных героев. Им оказался Алексей Степанович Васильев, 1920 г. р., уроженец Новосибирской области, что косвенно подтверждает его принадлежность к 239-й стрелковой «Сибирской» дивизии. В настоящий момент ведутся поиски родственников бойца.