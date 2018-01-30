новости
новости
Регистрация
В Новомосковском районе нашли неизвестное захоронение бойцов РККА
Фото: vk.com/id291228684.

В Новомосковском районе нашли неизвестное захоронение бойцов РККА

Личность одного из погибших установлена. Это уроженец Новосибирской области.

25 января во время проведении поисковых работ на территории Новомосковского района сводный отряд бойцов поискового отряда «Штурм», входящий в состав Союза поисковых отрядов (СПО) и казаков Станичного казачьего общества «Станица Спасская», обнаружил неизвестное захоронение бойцов РККА.

По информации поискового отряда, эти бойцы погибли в ночь с 26 на 27 ноября 1941 года при прорыве из окружения 239-й стрелковой «Сибирской» дивизии (в районе Сталиногорска).

Были обнаружены останки четырех бойцов, остатки амуниции, в том числе каски, обувь, фрагменты ремней и «смертный» медальон одного из павших.

Благодаря этой находке удалось установить имя одного из неизвестных героев. Им оказался Алексей Степанович Васильев, 1920 г. р., уроженец Новосибирской области, что косвенно подтверждает его принадлежность к 239-й стрелковой «Сибирской» дивизии. В настоящий момент ведутся поиски родственников бойца.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 12:55 +11
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
захоронение бойцовпоисковый отряд

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе М-4 в Тульской области столкнулись «Мицубиси» и «пятнашка»
На трассе М-4 в Тульской области столкнулись «Мицубиси» и «пятнашка»
Туляки привезли 13 медалей со Всероссийских соревнований по панкратиону
Туляки привезли 13 медалей со Всероссийских соревнований по панкратиону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.