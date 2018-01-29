В Туле заключили под стражу серийного вора

Мужчина за два месяца более 20 раз пытался похитить продукты из супермаркетов.

В Туле 44-летний мужчина обвиняется в 10 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), и в 11 эпизодах по ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение).

В ходе дознания установлено, что с 7 сентября по 7 ноября 2017 года подозреваемый 21 раз заходил в различные продуктовые магазины самообслуживания в Пролетарском районе и, не оплачивая товары, скрывался с мест преступления.

В 11 случаях довести задуманное до конца он не сумел, поскольку его действия пресекались сотрудниками магазинов.

Кстати, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хищения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, обвиняемому избрана мера пресечения в виду заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.