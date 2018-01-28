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Миодраг Божович: «Нам нужен опорный полузащитник»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Миодраг Божович: «Нам нужен опорный полузащитник»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги первого сбора.

Завершился первый сбор «Арсенала» в турецком Белеке. За это время команда Миодрага Божовича провела два матча: с немецкой «Теннис-Викторией» оружейники сыграли вничью — 2:2, с азербайджанской «Габалой» канониры тоже разошлись миром — 3:3.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в интервью клубной пресс-службе подвел итоги первого сбора.

— В двух контрольных матчах «Арсенал» забил пять мячей, но столько же пропустил. Можно похвалить атаку, но есть претензии к защитной линии?

- Нет. Вся команда обороняется и атакует. Что касается обороны, это прежде всего претензии ко мне, а уж потом ко всей команде.

— Если говорить о сборе в целом, какие условия были у команды в ходе подготовки? Всем ли довольны?

- Да, всё было хорошо. Погода тоже не подвела. Повезло, можно сказать. Только раз работали под дождем, всё остальное время светило солнце. Гостиница хорошая, поле хорошее. У меня нет претензий.

— К счастью, команду миновали травмы. Хотя без мелких повреждений не обошлось. Лука Джорджевич пропустил матч с «Габалой».

- Ничего серьезного у него нет, просто не хотели рисковать.

— Считается, что первый сбор — это когда нагружают физикой команду. Но многие футболисты отмечали, что этот сбор был не самый тяжелый.

- Не был тяжелый. Идем по нарастающей — второй и третий будут тяжелее. А в чемпионате еще сложнее. Поднимаем нагрузку.

— Можно сказать, что сбор в Белеке добавил команде оптимизма?

- Посмотрим. Нам нужен еще игрок на позицию опорного полузащитника — это 100%. Будем искать возможность найти хорошего игрока, который может заменить Боурчану. Берхамов показал, что на его игру можно рассчитывать. Так что надеемся, что всё будет хорошо.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:13 +1
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