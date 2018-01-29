На стадионе на Косой Горе постелили новый газон

Фото Алексея Пирязева.

Для молодежки «Арсенала» сегодня состоялось знаменательное событие — на стадионе на Косой Горе появилось качественное и современное покрытие.

Проверить качество поля приехал лично президент клуба Гурам Аджоев. Он ответил на вопросы журналистов. Одной из главных тем последних недель по-прежнему являются трансферные новости по Дзюбе и Новосельцеву.

- Мы ничего не скрываем. Ведутся переговоры. Но пока эти футболисты у нас не появятся, не будет понимания. Речь идет об аренде. У нас 10 игр остается в чемпионате, так что посмотрим.

— Сунзу и Джорджевич находятся в аренде. Нет ли желания их выкупить?

- По Сунзу у нас ведутся переговоры. Думаю, мы его выкупим. Он у нас уже второй год играет. А Лука Джорджевич — дорогой, поэтому посмотрим.

— Какие следующие шаги будут в плане реконструкции этого стадиона или тренировочных полей на Центральном стадионе?

- Смотрим на этом поле — глаза радуются. Хорошее поле, тем более здесь играет наша молодежь, они должны играть на таком поле. Город нам поможет с освещением. Я хочу поблагодарить губернатора Алексея Дюмина за поддержку. Он знает всё, что происходит у нас в команде. С его помощью мы перестелили это поле.

— Можно ли говорить о том, что у «Арсенала» в Туле появится резервное поле для игр?

- У нас ведутся переговоры, чтобы на Центральном стадионе появилось. Там есть место для этого. Алексей Геннадьевич в курсе. Нам хоть бы одно поле сделать. Тогда мы сможем играть не только на натуральном поле, но и на искусственном. У нас в России, к сожалению, погода не позволяет играть всё время на натуральном поле.

Святослав Артюшкин, полузащитник молодежного «Арсенала»:

Святослав Артюшкин - Поле отличное. Не хватало этого в первой части сезона. Надеемся, что это улучшение повлияет на результат во второй половине чемпионата. Хорошее покрытие поля — очень важный фактор.

Футболисты опробовали новый газон во время матча — молодежная команда оружейников сыграла с новомосковским «Химиком». Молодежка уступила гостям со счетом 1:4.