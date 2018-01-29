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На стадионе на Косой Горе постелили новый газон
Фото Алексея Пирязева.

На стадионе на Косой Горе постелили новый газон

Напомним, что этот стадион является домашним для молодежки «Арсенала».

Для молодежки «Арсенала» сегодня состоялось знаменательное событие — на стадионе на Косой Горе появилось качественное и современное покрытие.

Проверить качество поля приехал лично президент клуба Гурам Аджоев. Он ответил на вопросы журналистов. Одной из главных тем последних недель по-прежнему являются трансферные новости по Дзюбе и Новосельцеву.

- Мы ничего не скрываем. Ведутся переговоры. Но пока эти футболисты у нас не появятся, не будет понимания. Речь идет об аренде. У нас 10 игр остается в чемпионате, так что посмотрим.

— Сунзу и Джорджевич находятся в аренде. Нет ли желания их выкупить?

- По Сунзу у нас ведутся переговоры. Думаю, мы его выкупим. Он у нас уже второй год играет. А Лука Джорджевич — дорогой, поэтому посмотрим.

— Какие следующие шаги будут в плане реконструкции этого стадиона или тренировочных полей на Центральном стадионе?

- Смотрим на этом поле — глаза радуются. Хорошее поле, тем более здесь играет наша молодежь, они должны играть на таком поле. Город нам поможет с освещением. Я хочу поблагодарить губернатора Алексея Дюмина за поддержку. Он знает всё, что происходит у нас в команде. С его помощью мы перестелили это поле.

— Можно ли говорить о том, что у «Арсенала» в Туле появится резервное поле для игр?

- У нас ведутся переговоры, чтобы на Центральном стадионе появилось. Там есть место для этого. Алексей Геннадьевич в курсе. Нам хоть бы одно поле сделать. Тогда мы сможем играть не только на натуральном поле, но и на искусственном. У нас в России, к сожалению, погода не позволяет играть всё время на натуральном поле.

Святослав Артюшкин, полузащитник молодежного «Арсенала»:

Святослав Артюшкин

- Поле отличное. Не хватало этого в первой части сезона. Надеемся, что это улучшение повлияет на результат во второй половине чемпионата. Хорошее покрытие поля — очень важный фактор.

Футболисты опробовали новый газон во время матча — молодежная команда оружейников сыграла с новомосковским «Химиком». Молодежка уступила гостям со счетом 1:4.

Галерея
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 1
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 2
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 3
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 4
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 5
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 6
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 7
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 8
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 9
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 10
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 11
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 12
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 13
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 14
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 15
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 16
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 17
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 18
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 19
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 20
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 21
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 22
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 23
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 24
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 25
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 26
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 27
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 28
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 29
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 30
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 31
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 32
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 33
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 34
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 35
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 36
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 37
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 38
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 39
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 40
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 41
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 42
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 43
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 44
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 45
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 46
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 47
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 48
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 49
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 50
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 51
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 52
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 53
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 54
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 55
На стадионе на Косой Горе постелили новый газон, Фото: 56
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:42 +4
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