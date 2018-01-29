Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В сгоревшем доме в Щёкинском районе пожарные обнаружили труп
По данному факту проводится доследственная проверка.
29 января в 12.26 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного в Щёкинском районе в поселке Шахта.
Пять пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 12.28. Огонь удалось потушить за 17 минут. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на площади 40 кв. м.
При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что по данному факту проводится доследственная проверка.
Причина пожара устанавливается.
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