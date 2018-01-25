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Тульский велогонщик выступает на соревнованиях в Берлине

Тульский велогонщик выступает на соревнованиях в Берлине

Максим Пискунов стартует в мэдисоне с гонщиком треково-шоссейного проекта Gazprom-Rusvelo Евгением Шалуновым.

В Берлине 25−30 января пройдет шестидневная гонка Six Day Cycling, где российские гонщики выступят в нескольких дисциплинах. Среди них будет туляк — Максим Пискунов из команды Marathon-Tula. Наш спортсмен стартует в мэдисоне с гонщиком треково-шоссейного проекта Gazprom-Rusvelo Евгением Шалуновым.

Менеджер Marathon-Tula Александр Егоров:

– Российский велоспорт должен объединять усилия для достижения целей главной команды страны — национальной сборной. Надеемся, что нашему примеру последуют другие команды и другие регионы и это войдет в практику. Только тогда сборная сможет добиться самых высоких результатов, – цитирует Егорова пресс-служба тульской команды.

 

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:11 +3
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