Тульский велогонщик выступает на соревнованиях в Берлине

В Берлине 25−30 января пройдет шестидневная гонка Six Day Cycling, где российские гонщики выступят в нескольких дисциплинах. Среди них будет туляк — Максим Пискунов из команды Marathon-Tula. Наш спортсмен стартует в мэдисоне с гонщиком треково-шоссейного проекта Gazprom-Rusvelo Евгением Шалуновым.

Менеджер Marathon-Tula Александр Егоров:

– Российский велоспорт должен объединять усилия для достижения целей главной команды страны — национальной сборной. Надеемся, что нашему примеру последуют другие команды и другие регионы и это войдет в практику. Только тогда сборная сможет добиться самых высоких результатов, – цитирует Егорова пресс-служба тульской команды.