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Москвичка пыталась расплатиться фальшивой купюрой в венёвской аптеке

Москвичка пыталась расплатиться фальшивой купюрой в венёвской аптеке

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Тульской области полицейские выясняют обстоятельства противоправной деятельности 39-летней жительницы Москвы. По предварительным данным, женщина пыталась расплатиться поддельной пятитысячной купюрой в одной из аптек Венёва.

Признаки подделки заметила фармацевт и тут же вызвала полицию.

При этом в аптеке приняли меры для того, чтобы злоумышленница не смогла покинуть помещение. Полицейские доставили подозреваемую в отдел МВД для разбирательства.

– У женщины обнаружили и изъяли купюру с признаками подделки. А проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области исследование подтвердило, что банкнота является фальшивой.

Женщина призналась в умысле на сбыт фальшивки. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 186 УК РФ, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

 Отметим, что в полиции есть информация о возможном факте сбыта подозреваемой другой поддельной купюры. Сейчас эта информация проверяется в рамках расследования уголовного дела.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:44 +1
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