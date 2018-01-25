Тульский теннисист Тимофей Скатов не смог пробиться в финал Australian Open

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В четвертьфинале он уступил спортсмену из Тайваня со счётом 6:2, 3:6 и 2:6.

Теннисист Тимофей Скатов из Тулы не смог выйти в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии среди юниоров, проходящем в Мельбурне.

В четвертьфинале туляк за 1 час 45 минут уступил Чунь Син Цену из Тайваня со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

В полуфинале 16-летний тайваньский теннисист сыграет с фаворитами матча – Эйданом Макхью из Великобритании и Ринки Хиджиката и Австралии.

Тимофей Скатов был последним россиянином, выступавшим в юниорском турнире Australian Open в этом году.