Фото: vk.com/id192527593
Тульский теннисист Тимофей Скатов не смог пробиться в финал Australian Open
В четвертьфинале он уступил спортсмену из Тайваня со счётом 6:2, 3:6 и 2:6.
Теннисист Тимофей Скатов из Тулы не смог выйти в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии среди юниоров, проходящем в Мельбурне.
В четвертьфинале туляк за 1 час 45 минут уступил Чунь Син Цену из Тайваня со счетом 6:2, 3:6, 2:6.
В полуфинале 16-летний тайваньский теннисист сыграет с фаворитами матча – Эйданом Макхью из Великобритании и Ринки Хиджиката и Австралии.
Тимофей Скатов был последним россиянином, выступавшим в юниорском турнире Australian Open в этом году.
Другие статьи по темам
Люди
Место