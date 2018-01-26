Подробности ДТП в Тульской области: микроавтобус ехал из Луганска в Москву
В аварии погиб человек, еще шесть пострадали.
Напомним, сегодня, 26 января, около 5.20 на 235-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе (платный участок трассы) столкнулись фура МАЗ и микроавтобус «Мерседес». В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.
Оба автомобиля двигались в попутном направлении. Как стало известно Myslo, «Мерседес» направлялся из Луганска в Москву.
В аварии погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть человек пострадали. По предварительной информации, угрозы жизни пострадавших нет.
Список пострадавших:
- Алена А., 1984 г.р.,
- Эдуард А., 1996 г.р.,
- Алексей Ч., 1974 г.р.,
- Любовь Б., 1963 г.р.,
- Татьяна Л., 1976 г.р.,
- Александр Л., 1977 г.р.
Личность погибшего мужчины устанавливается.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины столкновения и организуют движение на указанном участке дороги.