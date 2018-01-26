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Подробности ДТП в Тульской области: микроавтобус ехал из Луганска в Москву
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Подробности ДТП в Тульской области: микроавтобус ехал из Луганска в Москву

В аварии погиб человек, еще шесть пострадали.

Напомним, сегодня, 26 января, около 5.20 на 235-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе (платный участок трассы) столкнулись фура МАЗ и микроавтобус «Мерседес». В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

Оба автомобиля двигались в попутном направлении. Как стало известно Myslo, «Мерседес» направлялся из Луганска в Москву.

В аварии погиб пассажир микроавтобуса, еще шесть человек пострадали. По предварительной информации, угрозы жизни пострадавших нет.

Список пострадавших:

  • Алена А., 1984 г.р.,
  • Эдуард А., 1996 г.р.,
  • Алексей Ч., 1974 г.р.,
  • Любовь Б., 1963 г.р.,
  • Татьяна Л., 1976 г.р.,
  • Александр Л., 1977 г.р.

Личность погибшего мужчины устанавливается.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины столкновения и организуют движение на указанном участке дороги.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:24 0
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