Первый контрольный матч «Арсенала» в Турции завершился ничьей

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» завершил первый контрольный матч на сборах в турецком Белеке. Там канониры встретились с «Теннис Боруссией» из Берлина.

На 39-й минуте ситуация на поле стала складываться в пользу туляков – после удачного паса Расича с штрафной отлично пробил Кангва. У туляков был шанс увеличить преимущество в начале второго тайма, но судья отменил гол Джорджевича из-за офсайда.

На 58-й минуте немцы сравняли счёт, а спустя минуту увеличили своё преимущество ещё на один мяч – голы забили Рокенбах и Хасс. На 74-й минуте матча Горбатенко сравнял счёт. До конца игры ни одной из команд не удалось добиться перевеса, и встреча завершилась добротной ничьёй.