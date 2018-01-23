новости
новости
Регистрация
Первый контрольный матч «Арсенала» в Турции завершился ничьей
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Первый контрольный матч «Арсенала» в Турции завершился ничьей

Встреча оружейников с берлинской «Теннис Боруссией» закончилась со счётом 2:2.

Тульский «Арсенал» завершил первый контрольный матч на сборах в турецком Белеке. Там канониры встретились с «Теннис Боруссией» из Берлина.

На 39-й минуте ситуация на поле стала складываться в пользу туляков – после удачного паса Расича с штрафной отлично пробил Кангва. У туляков был шанс увеличить преимущество в начале второго тайма, но судья отменил гол Джорджевича из-за офсайда.

На 58-й минуте немцы сравняли счёт, а спустя минуту увеличили своё преимущество ещё на один мяч – голы забили Рокенбах и Хасс. На 74-й минуте матча Горбатенко сравнял счёт. До конца игры ни одной из команд не удалось добиться перевеса, и встреча завершилась добротной ничьёй.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
контрольный матчсборы Арсеналаматч Арсенал-Теннис Боруссиятульский футбол
Место
ТурцияБелек

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Близкие погибших в страшном ДТП в Куркинском районе просят о помощи
Близкие погибших в страшном ДТП в Куркинском районе просят о помощи
В Кимовске некоторые дома остались без света
В Кимовске некоторые дома остались без света
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.