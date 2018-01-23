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Близкие погибших в страшном ДТП в Куркинском районе просят о помощи
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Близкие погибших в страшном ДТП в Куркинском районе просят о помощи

Из-за аварии 13-летний мальчик остался сиротой. Друзья семьи собирают деньги на похороны.

Родственники водителя и пассажиров «Лады», которая 21 января столкнулась с «Ниссаном» на шестом километре дороги «Ивановка – Грибоедово», просят о помощи. По их словам, сиротой остался 13-летний мальчик Ваня, который лишился родителей и бабушки.

У Вани есть старший брат – 20-летний Павел, который сейчас отбывает наказание в колонии. С кем будет жить Ваня ближайший год, пока Павел не освободится, пока неясно. Сейчас мальчика приютили соседи. Они занимаются организацией похорон и собирают деньги на всё необходимое.

При желании оказать финансовую поддержку, можно перевести деньги на банковскую карту: 4276-8660-4656-4228 (Дина Михайловна П).

Напомним, также в той страшной аварии погибли женщина-водитель внедорожника и семилетняя девочка. Трехлетний ребёнок и 33-летний мужчина были госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:20 +1
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Место
Тульская областьКуркинский район

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