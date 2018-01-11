В Щёкино пройдет открытое первенство по рукопашному бою «Русь православная»

14 января в Щёкино в ДЮСШ №1 пройдет традиционное открытое первенство по рукопашному бою «Русь православная», в котором примут участие спортсмены из Тульской области и соседних регионов.

Организаторами выступили Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение», спортивный клуб «Магура» при поддержке администрации МО Щёкинский район.

Торжественное открытие соревнований в 13.00. Вход свободный!