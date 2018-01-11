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В Щёкино пройдет открытое первенство по рукопашному бою «Русь православная»

В Щёкино пройдет открытое первенство по рукопашному бою «Русь православная»

Вход свободный. Приходите поддержать спортсменов!

14 января в Щёкино в ДЮСШ №1 пройдет традиционное открытое первенство по рукопашному бою «Русь православная», в котором примут участие спортсмены из Тульской области и соседних регионов.

Организаторами выступили Фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение», спортивный клуб «Магура» при поддержке администрации МО Щёкинский район.

Торжественное открытие соревнований в 13.00. Вход свободный!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +4
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