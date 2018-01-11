Житель Тульской области выплатит более миллиона рублей за незаконную вырубку леса

Белёвский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Суд установил, что в марте 2017 года подсудимый нанял двух мужчин для вырубки деревьев в выделах Хрящевского участкового лесничества Белевская дача ГУ ТО «Белевское лесничество».

Вырубка леса была незаконной, рабочие об этом не знали и в течение нескольких дней спиливали сосны и березы.

Своими умышленными действиями подсудимый причинил Государственному лесному фонду РФ в лице Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ущерб в особо крупном размере на общую сумму 880 240 рублей.

В ходе судебного заседания мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 100 000 рублей. С осужденного также в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области взыскана сумма имущественного ущерба в сумме 880 240 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.