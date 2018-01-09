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Волейболистки «Тулицы»: «Чувствуем поддержку болельщиков!»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейболистки «Тулицы»: «Чувствуем поддержку болельщиков!»

Myslo побывал на тренировке тульской команды.

Перед волейболистками «Тулицы» в этом сезоне стоит серьезная задача — выйти в Суперлигу. Готова ли команда достигнуть эту цель? Об этом корреспонденты Myslo пообщались с главным тренером Екатериной Леоновой.
 

Екатерина Леонова

– Год для нашей команды был успешным — мы поднялись в Высший дивизион «А». Сейчас занимаем четвертое место, для нас как для команды-новичка это достаточно хороший результат. Команда сплачивается, мы упорно тренируемся.
Все настроены позитивно. Перед нами задача — выйти в Суперлигу. Для этого у команды есть всё. В 2017 году у нас почти наполовину обновился состав, пришли девчонки из разных команд. Пока нам не хватает сыгранности, но мы работаем над этим.
В этом сезоне мы играем в манеже «Арсенала». Теперь игры посещают много болельщиков, за это мы им благодарны. Чувствуем их поддержку!
 
По словам Екатерины Леоновой, для выступления в Суперлиге нужно будет усиление состава. Какая игровая позиция больше всего беспокоит тренера?
 
– В каждой игре это может быть разная позиция. Не буду никого называть конкретно, чтобы не обижать девчонок. Все молодцы, все работают. Но бывают неудачные дни. Как я говорю: «Наверное, тебя кто-то не поцеловал».
 
 
В этом сезоне состав «Тулицы» обновился почти наполовину. Девчонки пришли из разных команд. Все со своими взглядами на игру, амбициями. Сразу сыграться не получилось.
 
– Сложно сразу резко встать и сыграть. Очень многое влияет на игру, в первую очередь, это эмоциональное состояние. Техника нарабатывается, но чаще мешают эмоции. Нужно много времени, чтобы девочки общались и привыкали друг к другу, — рассказывает Екатерина.
 
Чтобы сплотить команду, волейболистки вместе отмечают праздники.
 
– Недавно мы ездили на экскурсию в Ясную Поляну. Нас там тепло встретили, угостили вкусными пирогами. Теперь приедем весной — когда сады расцветут, — говорит тренер.
 
 
Новогодние праздники Екатерина Леонова провела с семьей.
 
– Я планировала съездить куда-то, но хочется побыть дома с сыном и мужем, побыть обычной мамой. Моему сыну Кириллу 9 лет. Он тоже начинает заниматься волейболом. Не могу сказать, что мы его заставили, просто спросили, а он согласился. На тренировки Кирилл ходит с удовольствием, чему я очень рада. Что будет дальше, посмотрим.
 
Виктория Растыкус:
 

Виктория Растыкус

– Для «Тулицы» был сложный год. Вначале мы немножко буксовали, но всё нормализовалось. Очень надеюсь, что вторую половину чемпионата мы проведем так, как закончили первую. Я думаю, мы готовы выполнить задачу, которую перед нами поставили. Уверена, что всё получится.
В Высшей лиге «А» все команды приблизительно равные. И здесь играет роль, кто больше будет ошибаться. Но бывает волнение, потеря концентрации.
Новый год я встречала в родном Белгороде, очень соскучилась по дому. Увидела родителей, друзей.
В Туле мне нравится, клуб хорошие условия предоставляет.
 
Елена Бояркина:

Елена Бояркина

– Сезон еще не закончен, впереди много матчей. В этой лиге команды сильные. По сравнению с прошлым сезоном у нас поменялся тренировочный процесс. Теперь у нас двухразовые тренировки.
Новый год я встретила в семейном кругу. Из-за плотного графика совсем не остается времени на детей. У меня их двое — двойняшки, им по два годика. За маму дети болеют дома, смотрят по телевизору матчи. Узнают меня! Кричат: «Мама, Тула!»
 
Дарья Немова:

Дарья Немова

– Год был неоднозначный: были взлеты и падения. Мы закончили этот год победами, надеюсь, так будет и дальше. Команда вполне способна выполнить все задачи. Мы пока только набираем обороты. Думаю, что в 2018 покажем всё, на что способны.
Ближайшая игра у нас с «Северянкой» из Череповца. Это сильная команда, несколько лет подряд занимает первое место в Высшей лиге «А». Нам нужно будет буквально грызть площадку, чтобы выиграть.
Новый год я отметила в Казахстане, в Астане. Я ездила к друзьям.
 
Кристина Пугачева:

Кристина Пугачева

– Я приехала немножко позже, чем начался сезон, в ноябре. Год был тяжелый для «Тулицы». Все игры сложные, но мы всегда стремимся только к победе. У нас хорошие игроки, так что выйти в Суперлигу для нас реально.
Я играю в российском чемпионате первый раз. Считаю, что команды со 2 по 11 место все равны. И никогда не нужно ждать какого-то определенного результата. Всё может произойти, тем более в женском волейболе.
В прошлом сезоне я играла в Тунисе. Африканский чемпионат сильно отличается от российского, во-первых, по уровню игры. До этого я играла в Испании, а начинала спортивную карьеру в Украине.
Новый год встретила с мужем. Отмечали в Туле, еще ездили в Москву.
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Итоги "Тулицы" 2017, Фото: 45
Итоги "Тулицы" 2017, Фото: 46
Итоги "Тулицы" 2017, Фото: 47
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:19 +3
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