Волейболистки «Тулицы»: «Чувствуем поддержку болельщиков!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Перед волейболистками «Тулицы» в этом сезоне стоит серьезная задача — выйти в Суперлигу. Готова ли команда достигнуть эту цель? Об этом корреспонденты Myslo пообщались с главным тренером Екатериной Леоновой.

Екатерина Леонова – Год для нашей команды был успешным — мы поднялись в Высший дивизион «А». Сейчас занимаем четвертое место, для нас как для команды-новичка это достаточно хороший результат. Команда сплачивается, мы упорно тренируемся. Все настроены позитивно. Перед нами задача — выйти в Суперлигу. Для этого у команды есть всё. В 2017 году у нас почти наполовину обновился состав, пришли девчонки из разных команд. Пока нам не хватает сыгранности, но мы работаем над этим. В этом сезоне мы играем в манеже «Арсенала». Теперь игры посещают много болельщиков, за это мы им благодарны. Чувствуем их поддержку!

По словам Екатерины Леоновой, для выступления в Суперлиге нужно будет усиление состава. Какая игровая позиция больше всего беспокоит тренера?

– В каждой игре это может быть разная позиция. Не буду никого называть конкретно, чтобы не обижать девчонок. Все молодцы, все работают. Но бывают неудачные дни. Как я говорю: «Наверное, тебя кто-то не поцеловал».

В этом сезоне состав «Тулицы» обновился почти наполовину. Девчонки пришли из разных команд. Все со своими взглядами на игру, амбициями. Сразу сыграться не получилось.

– Сложно сразу резко встать и сыграть. Очень многое влияет на игру, в первую очередь, это эмоциональное состояние. Техника нарабатывается, но чаще мешают эмоции. Нужно много времени, чтобы девочки общались и привыкали друг к другу, — рассказывает Екатерина.

Чтобы сплотить команду, волейболистки вместе отмечают праздники.

– Недавно мы ездили на экскурсию в Ясную Поляну. Нас там тепло встретили, угостили вкусными пирогами. Теперь приедем весной — когда сады расцветут, — говорит тренер.

Новогодние праздники Екатерина Леонова провела с семьей.

– Я планировала съездить куда-то, но хочется побыть дома с сыном и мужем, побыть обычной мамой. Моему сыну Кириллу 9 лет. Он тоже начинает заниматься волейболом. Не могу сказать, что мы его заставили, просто спросили, а он согласился. На тренировки Кирилл ходит с удовольствием, чему я очень рада. Что будет дальше, посмотрим.

Виктория Растыкус:

Виктория Растыкус – Для «Тулицы» был сложный год. Вначале мы немножко буксовали, но всё нормализовалось. Очень надеюсь, что вторую половину чемпионата мы проведем так, как закончили первую. Я думаю, мы готовы выполнить задачу, которую перед нами поставили. Уверена, что всё получится. В Высшей лиге «А» все команды приблизительно равные. И здесь играет роль, кто больше будет ошибаться. Но бывает волнение, потеря концентрации. Новый год я встречала в родном Белгороде, очень соскучилась по дому. Увидела родителей, друзей. В Туле мне нравится, клуб хорошие условия предоставляет.

Елена Бояркина:

Елена Бояркина – Сезон еще не закончен, впереди много матчей. В этой лиге команды сильные. По сравнению с прошлым сезоном у нас поменялся тренировочный процесс. Теперь у нас двухразовые тренировки. Новый год я встретила в семейном кругу. Из-за плотного графика совсем не остается времени на детей. У меня их двое — двойняшки, им по два годика. За маму дети болеют дома, смотрят по телевизору матчи. Узнают меня! Кричат: «Мама, Тула!»

Дарья Немова:

Дарья Немова – Год был неоднозначный: были взлеты и падения. Мы закончили этот год победами, надеюсь, так будет и дальше. Команда вполне способна выполнить все задачи. Мы пока только набираем обороты. Думаю, что в 2018 покажем всё, на что способны. Ближайшая игра у нас с «Северянкой» из Череповца. Это сильная команда, несколько лет подряд занимает первое место в Высшей лиге «А». Нам нужно будет буквально грызть площадку, чтобы выиграть. Новый год я отметила в Казахстане, в Астане. Я ездила к друзьям.

Кристина Пугачева: